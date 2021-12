Kriza z dobavo avtomobilov in rekordi Tesle

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je bil po prvem letu zdravstvene krize prisoten previden občutek, da bo letos stanje bolj normalno, ni bilo tako. Vsaj na področju avtomobilov so se dogajala nova neprijetna presenečenja, tokrat predvsem zaradi pomanjkanja sestavnih delov in končnih izdelkov. Kljub temu je bilo to še eno leto okrepljenih ali povsem svežih električnih načrtov.

Glavna tema je bilo pomanjkanje polprevodnikov – v svetovnem pogledu naj bi po oceni Alix Partners industrija zaradi tega letos izgubila 7,7 milijona avtomobilov. Polprevodnikov je začelo primanjkovati že lansko jesen, ker so avtomobilisti zaradi zdravstvene krize pred tem ustavili naročila, ko pa so znova zagnali tekoče trakove, so padli na konec čakalne vrste, kajti proizvodnja zabavne elektronike se medtem ni ustavljala, ampak ravno nasprotno. Kasneje so nastale še različne težave zaradi zaprtja tovarn, ki proizvajajo polprevodnike, zaradi vnovičnih izbruhov virusa in naravnih nesreč.