Lahko tudi po gozdni cesti, a najbolje se znajde na urbanih poteh

Avtomobili Mercedes-Benza načeloma niso za vsakogar, toda tudi ta proizvajalec ima v ponudbi nekaj modelov, ki so vsaj malce bolj dostopni. Eden takšnih je model GLA.

Mercedes-benz GLA ima še več drugih odlik, ki jih iščejo kupci avtomobilov. Je precej prostoren, v njem lahko sedijo štirje odrasli potniki, po možnosti tudi pet. Sedeži so udobni, tudi za daljše poti. Na testnih vožnjah smo se tako odpravili na popotovanje od Ljubljane do Prekmurja in zatem še do Dunaja, a so sopotniki na cilju potrdili, da ne čutijo nobene nelagodnosti.

Malce so tarnali le na začetku, ker se avtomobil ni hipoma ohladil (mercedesi višjega razreda se ohlajajo hitreje), kar pa vendarle ni tako nenavadno, saj je bil prej več ur na soncu, obenem pa so bili najbolj vroči dnevi v letu. Ko je počival v senci, teh težav ni bilo.