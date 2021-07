Manj novosti zunaj, več znotraj

V nadaljevanju preberite:

Štiri leta v avtomobilski industriji niso malo, saj vmes pride toliko novih modelov, da ljudje hitro pozabijo, kaj so občudovali nekoč. Prav zato so pri Seatu na preizkus tokrat dali dva prenovljena modela, ki ju sicer v sedanji generaciji poznamo že od leta 2017. To sta ibiza in arona.



Čeprav sta v sedanji generaciji na cestah od leta 2017, je njuna zgodovina povsem različna. Ibiza obstaja že vse od leta 1984 in je najuspešnejši Seatov model v zgodovini, vsaj po prodajnih številkah. Od prve generacije do letos jih je namreč med ljudmi končalo kar šest milijonov.

Notranjost je pri ibizi in aroni podobna.

FOTO: Seat

Arona pred stadionom Athletica Bilbaa Foto Aljaž Vrabec

Pri ibizi skorajda ni sprememb, vsaj ne pri zunanji podobi.

FOTO: Aljaž Vrabec

Ibiza ima zdaj spremenjen zapis imena.

FOTO: Seat

Novost so tudi novi zračniki.

FOTO: Seat

Štiri leta v avtomobilski industriji niso malo, saj vmes pride toliko novih modelov, da ljudje hitro pozabijo, kaj so občudovali nekoč. Prav zato so pri Seatu na preizkus tokrat dali dva prenovljena modela, ki ju sicer v sedanji generaciji poznamo že od leta 2017. To sta ibiza in arona.Čeprav sta v sedanji generaciji na cestah od leta 2017, je njuna zgodovina povsem različna. Ibiza obstaja že vse od leta 1984 in je najuspešnejši Seatov model v zgodovini, vsaj po prodajnih številkah. Od prve generacije do letos jih je namreč med ljudmi končalo kar šest milijonov.Precej krajša je zgodba arone. Sploh prvo so poslali na trg leta 2017, ko so bili že v porastu športni terenci. Tudi arona se je dobro uveljavila, do danes so jih prodali okoli 400.000. Vprašanje pa je, kakšna bo njuna prihodnost. Vsaj trenutno je arona gotovo med bolj priljubljenimi, enako kot vsi križanci, toda veliko presenečenje bo, če bo nekoč dosegla slavo bolj slavne starejše sestre ibize.Imeni obeh avtomobilov sta povezani s španskimi otoki. Ibiza je dobila ime po celotnem otoku, medtem ko je Arona kraj na otoku Tenerife. Po štirih letih je sicer za oba povsem spodobno, da dobita osvežitev. Manj sprememb je pri zunanjosti, še posebno pri ibizi, saj ima sedaj pri žarometih tehnologijo led, napis »Ibiza« pa bo odslej zadaj s pisanimi črkami. Pri aroni velja enaka posodobitev pri žarometih, a je zraven dobila še nove odbijače in okrogle meglenke, ki bodo pod glavnimi žarometi.»Kljub temu spremembe niso tako majhne, saj smo spremenili oči avtomobila, kar ni nepomembno,« je na predstavitvi v Bilbau dejal, produktni vodja za mala vozila pri Seatu. »Pri aroni smo vpeljali več sprememb, saj smo še dodatno želeli poudariti terenski karakter avtomobila.«Več sprememb je v notranjosti, pri čemer je zanimivo, da je pri obeh avtomobilih skoraj enaka. V ospredju je prosto stoječi infozabavni zaslon, saj je zdaj večji (za približno 20 odstotkov) in tudi postavljen je višje. Opazni so še mehkejše oblazinjenje armaturne plošče, spremenjene reže za prezračevanje (lahko so drugačne barve kot armaturna plošča) in ambientalna osvetlitev.Med motorji so pri ibizi v ponudbi litrski bencinski agregati z razponom moči 80, 95 in 110 konjev (59, 70 in 81 kW), zraven pa je še različica na stisnjen pogonski plin (CNG) z 90 konji (66 kW). Pri aroni sta na voljo litrski bencinar s 110 konji (81 kW) in 1,5-litrski bencinar s 150 konji (110 kW), različica CNG ima prav tako 90 konjev (66 kW). Moč je možno razporejati prek ročnega ali samodejnega menjalnika, le pri najšibkejšem motorju je zgolj ročni.Pri vožnji lahko izbirate med tremi voznimi načini, eco, normal in sport, vendar med njimi ni bistvenih razlik. Oba modela sta obdržala pri seatih tradicionalne dobre vozne lastnosti, še posebno to velja za močnejše različice motorjev. Prostornosti je predvsem v aroni povsem dovolj tudi za najvišje potnike, medtem ko je pri ibizi spredaj dovolj prostora, v drugi vrsti pa predvsem za otroke, če so sprednji sedeži pomaknjeni povsem nazaj.Čeprav je poleg križancev največji avtomobilski trend razvoj električnih pogonov, pri ibizi in aroni ni zraven nobene elektrike. Pri Seatu imajo namreč v mislih prihodnje generacije sedanjih avtomobilov oziroma povsem nove električne modele.Kar zadeva cene, je pričakovano cenejša ibiza, razpon je od 13.499 do 20.090 evrov. Pri aroni je najnižji znesek 17.999 evrov, najvišji pa 23.750 evrov. Ob začetku prodaje sicer pri slovenskem uvozniku ponujajo do dva tisoč evrov popusta, vendar polnega popusta ni mogoče dobiti pri najcenejši različici ibize ali arone.