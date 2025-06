Moč elegance in napredka

Pri GLC je v ospredju svoboda: svoboda gibanja, odločitev in izbire poti. A ta ni prepuščena naključju. Podprta je s sistemi, ki razmišljajo z voznikom in v ključnih trenutkih reagirajo hitreje od voznika. Zanesljivost in varnost tako postaneta naravna spremljevalca na vsakodnevnih poteh, ne glede na to, kam vodijo.

GLC ne sledi trendom, ampak jih ustvarja. Združuje izbrano eleganco in sodobno funkcionalnost, s katerima ostaja zvest tistim, ki od vozila pričakujejo več. Več dinamike na cesti, več svobode na brezpotjih in več možnosti za vsakdan, ki ni nikoli čisto predvidljiv. V ospredju je popolnoma digitaliziran notranji ambient z najnovejšo generacijo intuitivnega sistema MBUX, ki vozniku in sopotnikom omogoča popolno povezljivost in enostavno upravljanje vseh funkcij.

Omejena serija vozil Mercedes-Benz GLC 200d na zalogi za 59.990 EUR. Z vključenim petletnim podaljšanim jamstvom in paketom opreme Advanced. Obiščite salone vozil Mercedes-Benz in takoj odpeljite svoje novo vozilo.

S prostornostjo in prilagodljivostjo GLC ostaja odlična izbira za različne življenjske sloge – od aktivnih posameznikov in družin do zahtevnih poslovnih uporabnikov. Napredni hibridni pogoni pa ponujajo tudi odgovor na izzive sodobne trajnostne mobilnosti.

Odločno oblikovan, tehnološko napreden – GLC postavlja nova merila v svojem razredu. FOTO: Mercedes-Benz AG

Kjer se razkošje spremeni v doživetje

GLC je prostor udobja, estetike in inteligence, v katerem vsak trenutek postane nekaj posebnega. Ustvarjen z mislijo na dobro počutje potnikov združuje vrhunske materiale z najsodobnejšo tehnologijo ter tako omogoča suvereno in udobno vožnjo na vsakem kilometru.

Ergonomsko zasnovani sedeži z večstopenjsko nastavitvijo in izpopolnjenimi masažnimi funkcijami dodajo pridih vrhunske športne ekskluzivnosti. Za nepozabno zvočno kuliso poskrbi opcijski sistem prostorskega zvoka Burmester® s kar petnajstimi visokokakovostnimi zvočniki, ki skupaj s 64-barvno ambientalno osvetlitvijo ustvarja razpoloženje po vaši meri.

Z inteligentnim sistemom MBUX je komunikacija z vozilom naravna, enostavna in popolnoma prilagojena vam. Z glasovnim ukazom »Hej, Mercedes« vozilu preprosto poveste, kaj potrebujete – sistem pa se odzove na vaš glas, dotik ali kretnje ter z vsakodnevno uporabo spoznava in si zapomni vaše navade in želje. Vožnja tako postane bolj intuitivna, povezljiva in udobna.

Zmogljivost, ki vas spremlja povsod

GLC je zanesljiv sopotnik v vsakdanjem ritmu in obenem suveren raziskovalec terenov, kjer se končajo asfaltne poti. Ne glede na to, ali se odločite za klasično SUV-izvedbo ali izrazito športno zasnovan GLC Coupé, vas pričaka vozilo, ki združuje eleganco in odločnost.

Opremljen je s celovitim naborom terenskih tehnologij in sistemov za pomoč pri vožnji, ki zagotavljajo večjo preglednost, varnost in nadzor v zahtevnejših voznih razmerah. Terenski zaslon z intuitivnim upravljanjem prikazuje podatke o naklonu, oprijemu in višini vozila, 360-stopinjska kamera zagotavlja preglednost v vseh smereh, inovativna funkcija »transparentnega pokrova motorja« pa omogoča virtualni pogled na podlago pod vozilom. Za še več udobja in natančno vodenje vozila sta na voljo opcijska sistema: zračno vzmetenje AIRMATIC, ki se samodejno prilagaja različnim voznim razmeram in omogoča izjemno udobno vožnjo tudi po slabših cestah, ter krmiljenje zadnje osi, ki izboljša okretnost pri nizkih hitrostih in poveča stabilnost pri hitrejši vožnji.

Inteligentni sistemi za pomoč pri vožnji poskrbijo, da ostanete samozavestni tudi tam, kjer se asfalt konča. FOTO: Mercedes-Benz AG

Tehnologija digitalnih žarometov najnovejše generacije elegantno združuje varnost in inovativnost. S pomočjo kar 2,6 milijona slikovnih pik ustvarjajo izjemno natančen svetlobni snop, ki se prilagaja voznim razmeram v realnem času. Poleg odlične osvetlitve lahko na cesto projicirajo opozorilne simbole, smerne oznake ali druge vizualne informacije, ki vozniku pomagajo, da ostane osredotočen, ter omogočajo varno vožnjo – tudi ob slabši vidljivosti, v megli, dežju ali snegu.

Pionirska varnost in napredni pogoni

GLC ostaja zvest vodilu varnosti in tehnične dovršenosti. Vgrajeni napredni asistenčni sistemi poskrbijo za suveren občutek za volanom in zmanjšujejo obremenitve v vseh voznih situacijah – od mestnih zastojev do dolgih nočnih voženj ali nepredvidljivih podeželskih cest.

GLC pa ni le pameten, temveč tudi učinkovit. Vsi modeli so opremljeni z elektrificiranimi pogoni, ki združujejo zmogljivost in trajnostno usmerjeno prihodnost mobilnosti. Na voljo je kot priključni hibrid, ki omogoča vožnjo na popolnoma električni pogon z dosegom več kot 100 kilometrov (po WLTP), kar zadostuje za večino dnevnih poti – tiho, brez emisij in kompromisov. Za ljubitelje dinamične učinkovitosti so na voljo blagi hibridi z 48-voltno tehnologijo, ki podpirajo motor z dodatno močjo in zmanjšujejo porabo goriva.

GLC s tem postavlja nova merila – ne le kot sinonim varnosti in udobja, temveč kot inteligentno zasnovano vozilo za prihodnost, v kateri tehnologija služi človeku in ne obratno.

Zasnovan za tiste, ki iščejo brezkompromisno povezavo med estetiko in zmogljivostjo. FOTO: Mercedes-Benz AG

Naročnik oglasne vsebine je Star Import, d. o. o