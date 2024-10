Najbolj učinkovit električni volkswagen

V nadaljevanju preberite:

To je volkswagen, ljudski avtomobil. In to je električni avtomobil. Ljudsko in električno do zdaj ni šlo ravno najbolj skupaj in tudi zaradi 4,96 metra dolžine ID.7 prva dva stavka nekako ne gresta skupaj, zdita se oksimoron. Pa vendar je tale električni volkswagen končno nekaj, kar bi ljudstvo lahko sprejelo. Če bi bila vsaj cena malo ugodnejša …