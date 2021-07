Najboljši avtomobilski oblikovalec je bil kipar

V prispevaku preberite:

Georg Gedl je svojo oblikovalsko pot začel pri Audiju, nadaljeval pri BMW in se uveljavil tudi v novomeškem IMV, kjer je med drugim na počitniške prikolice potegnil tisto prepoznavno modro črto. Na poklicno pot je z mnogimi nasveti pospremil zdaj slavnega Mercedesovega oblikovalca Roberta Lešnika. Še vedno riše in ustvarja, pripravlja razstavo zgodovine ene od slavnih znamk, seveda pa ima mnenje tudi o aktualnem avtomobilskem oblikovanju.

Na trg prihaja vse več namensko zasnovanih električnih avtomobilov, kakšen se vam na splošno zdi njihov dizajn?

Oblikovalci poskušajo električne avtomobile na videz ločiti od drugih, tako da se na cesti zastrmiš vanje. Kar je zahtevno, kajti avtomobil je še vedno avtomobil. Včasih je pri nekem modelu samo ena pogonska različica električna, ko mu le zaprejo masko. Če pa gre samo za električni model, kakšnih čarovnij v smislu drugačnosti ne morejo narediti. Res je, da poskušajo, a razmerja so pač enaka kot tudi sicer za limuzino, športnega terenca, športni avtomobil. Precej se igrajo z lučmi, s svetečimi diodami, spredaj in zadaj, to pa je bolj ali manj vse. Le če pogledamo tiste male električne štirikolesnike, so optično drugačni.