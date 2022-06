Najboljši z razlogom

ŠKODA KAROQ, kompaktni SUV, ki je nekaj posebnega zaradi treh ločeno pomičnih in izgradljivih zadnjih sedežev Vario Flex, je po nedavni prenovi na voljo z novimi tehnologijami, učinkovitejšimi motorji in trajnostnimi materiali. Spoznajte ga v videu spodaj!

Poleg širše, šesterokotne maske hladilnika podobo prenovljenega modela KAROQ poudarja­jo vitkejše sprednje in zadnje luči, preoblikovan odbijač ter aerodinamično optimizirana aluminijasta platišča. Opremljen je s celostnimi matričnimi LED-žarometi, z razširjeno ponudbo asistenčnih sistemov in varnostne opreme (do 9 varnostnih blazin, prediktivni tempomat in sistem Travel Assist, zaviranje v sili, večnaletna zavora in drugo) ter z infotainment sistemi tretje generacije. Poleg tega so pri znamki ŠKODA v prostorni in zelo prilagodljivi potniški kabini uporabili številne okolju prijazne, delno reciklirane in za reciklažo primerne materiale.

FOTO: ŠKODA

Z odstranjenimi zadnjimi sedeži se KAROQ ponaša s kar 1810 litri največje prostornine prtljažnika (sicer pa do 521 litrov), pohvali pa se lahko tudi s široko paleto varčnih, okolju prijaznih in hkrati zmogljivih motorjev iz generacije EVO koncerna Volkswagen. Pet pogonskih agregatov pokriva spekter zmogljivosti od 81 do 140 kilovatov moči. Na izbiro so bencinski motorji 1.0 TSI, 1.5 TSI (ki ponuja tudi tehnologijo odklopa valjev ACT ob delni obremenitvi ter s tem omogoča manjšo porabo) in 2.0 TSI (ekskluzivno za dinamično različico SPORTLINE) ter dva dizelska 2.0 TDI. Oba sta opremljena s sistemom dvojnega vbrizga tekočine AdBlue, ki še dodatno zmanjšuje količino dušikovih oksidov v izpušnih plinih.

FOTO: ŠKODA

KAROQ je na voljo s sprednjim ali štirikolesnim pogonom z najnovejšo generacijo računalniško nadzorovane večploščne sklopke pred zadnjim diferencialom, s pomočjo katere omogoča vrhunski oprijem (serijsko za 2.0 TSI). Na voljo sta tudi ročni ali samodejni sedemstopenjski menjalnik DSG.

FOTO: ŠKODA

Za še več udobja so lahko različice Ambition, Style in SPORTLINE opcijsko opremljene s progresivnim krmiljenjem in dinamičnim nadzorom podvozja (DCC), ki nenehno ocenjuje vozne razmere in temu ustrezno prilagaja blaženje in podporo krmiljenju.

