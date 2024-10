Tjaša Železnik: Večplastnost igre in neskončni svet umetnosti

V tokratni epizodi podkasta Sovoznik smo gostili priznano slovensko igralko Tjašo Železnik, ki že več let s svojo predanostjo in talentom pušča neizbrisno sled v slovenskem gledališču, filmu in televiziji. Zaradi vsestranske kariere in radovednosti je postala ena najbolj znanih osebnosti na slovenski kulturni sceni. Da bi ujeli del njenega vsakdana, smo Tjašo med njenim delovnim tempom spremljali od Mestnega gledališča ljubljanskega do njenega doma. Med vožnjo je razkrila več o svoji igralski poti in aktualnih projektih.

Od gledaliških odrov do velikih platen

Tjašina kariera je preplet gledaliških, filmskih in televizijskih projektov, v katerih osvaja slovensko občinstvo. Njena pot se je začela v Celjskem gledališču, zdaj pa je že več let nepogrešljiva članica ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega. Njeni televizijski nastopi, na primer v serijah TV Dober dan in Jaz šef, so jo še dodatno uveljavili kot eno najbolj priljubljenih igralk pri nas.

Slovenski gledalci bodo Tjašo imeli priložnost videti tudi v filmu Belo se pere na 90, ki bo na velika platna prišel prihodnje leto in temelji na istoimenskem romanu Bronje Žakelj, prejemnice Delove nagrade kresnik. Film je postavljen v osemdeseta leta in omogoča nostalgičen vpogled v obdobje, ko je bilo življenje na videz preprostejše, a polno izzivov. Tjaša je v podkastu delila svojo izkušnjo: »Vloga v filmu me je popeljala v otroštvo. Odraščala sem v osemdesetih, zato sem skozi spomine lažje ustvarila lik matere.« Opisala je, kako so pri snemanju obudili duha tistega časa: »V stari stoenki smo kadili, kar je danes nepredstavljivo, a takrat je bilo to povsem običajno. Ta prizor resnično ujame duha osemdesetih.«

Gledališče je prostor za raziskovanje čustev in režijski prvenec Cavazze

Gledališče ostaja Tjašina prva ljubezen in kraj, kjer igralci lahko raziskujejo različne plati človeških čustev in odnosov. Verjame, da ima gledališče še vedno pomembno vlogo v družbi, saj odpira prostor za razmislek o aktualnih temah in osebnih zgodbah. »Gledališče je prostor, kjer občinstvu lahko predstaviš teme, o katerih sicer ne bi razmišljalo,« pojasnjuje na sovoznikovem sedežu Tjaša. S svojim natančnim pristopom in predanostjo vlogam uspešno ustvarja večplastne like, ki skozi igro nagovarjajo občinstvo.

Trenutno se pripravlja na novo gledališko predstavo Luč ugasne, ki jo režira njen kolega Sebastian Cavazza. Ta projekt je zanjo poseben, saj gre za Cavazzev režijski prvenec. »Sebastian je igralec in zato nas res razume. Zelo dobro zna delati z igralci, kar se že kaže v njegovem režijskem pristopu,« pojasni Tjaša in doda, da ji sodelovanje z njim pomeni nov ustvarjalni izziv.

Uspešne predstave in televizijski maraton

Ena izmed predstav, ki jo že več let spremlja na odrskih deskah, je Trije milijoni minut. Najprej je bila skeptična do odločitve, da bodo vse vloge v predstavi prevzele ženske, a se je izkazala za zelo uspešno. »Režiserka Barbara Hieng Samobor je sprejela odlično odločitev. Predstava je izjemno priljubljena, konec pa vedno pusti občinstvo odprtih ust,« z nasmehom pove Tjaša.

Poleg gledaliških vlog je Tjaša še vedno aktivna tudi na televiziji. Delo v seriji Jaz šef ji je omogočilo dolgotrajno raziskovanje lika v več sezonah. Takšni projekti so za igralce še posebej zanimivi, saj jim omogočajo, da razvijajo osebnosti svojih likov in sledijo njihovemu razvoju v daljšem obdobju. »Ko spoznaš lik, ga lahko vsakič znova oživiš, a pri dolgotrajnih projektih moraš hkrati ohranjati svežino in doslednost,« pravi Tjaša. Njena sposobnost, da se vživi v najrazličnejše like, je tisto, kar jo loči od številnih drugih igralcev in ji omogoča, da ostaja ena najbolj cenjenih igralk v Sloveniji.

Šport in disciplina kot življenjska stebra

Poleg igralske kariere je pomemben del Tjašinega življenja tudi šport. Kot nekdanja atletinja je že od mladih let razvijala disciplino, vztrajnost in osredotočenost – lastnosti, ki jih uspešno prenaša tudi v svojo igralsko kariero. Redno se ukvarja z različnimi športi, med katerimi so njeni najljubši smučanje, tek in kajtanje. Šport ji pomaga ohranjati telesno in duševno kondicijo, kar je ključno pri dolgih in zahtevnih igralskih projektih. »Šport me je naučil osredotočenosti in vztrajnosti, kar mi koristi tudi v igralskem svetu,« pravi Tjaša, ki s svojimi življenjskimi navadami navdihuje tudi mlajše generacije igralcev, o katerih je prav tako spregovorila v podkastu.

