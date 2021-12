Nizkocenovnik na vtičnici

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Dacia na slovenski trg pošilja prvi električni model, ki bo z upoštevanjem subvencije stal najmanj 13.500 evrov. A za to je bilo potrebnega kar nekaj kleščenja stroškov. Doseg je mestno majhen, bolj bode v oči slaba varnostna ocena na testu Euro NCAP.

Spring je avtomobil(ček) zanimivega videza, vsaj malce morda spominja na sandera, čeprav je krajši, v dolžino meri komaj 373 centimetrov. Ne doživite več prav pogosto, da je kak nov model predstavljen na 14-palčnih kolesih, kar pa podobe prav nič ne moti, nasprotno. Tudi znotraj so s pisanimi vstavki poskušali doseči živahnost, pa čeprav s tem ni mogoče skriti preproste zasnove in le najnujnejših funkcij. Sedi so spredaj solidno, a dokaj visoko. Zadaj je veliko manj zračno, v prtljažniku je 270 litrov prostora, se pa lahko zadnja klop, ki ni deljiva, podre.

V notranjosti ni presežkov, je pa z barvnimi vstavki malce bolj živahna. FOTO: Gašper Boncelj

Ker smo v električnem avtomobilu, so temu posvečeni prikazi za volanom, na sredini je spodaj preprosto kolesce za vozne programe (naprej, nazaj, nevtralno). Na sredini je večfunkcijski zaslon prejšnje Renaultove generacije. Avtomobil zaženemo s kontaktnim ključem, speljevanje je seveda povsem enostavno, se pa pri majhni hitrosti sliši rahel zven. Posebej močnega pospeška ni (motor ima moč 33 kW), v ekonomičnem programu sploh ne, takrat je največja hitrost 100 km/h. Če to izklopimo, je spring bolj odziven in z nekaj prizdevanja dosežemo avtocestno hitrost.

Spring je dolg le 373 cm. FOTO: Gašper Boncelj

Spring ima baterijo z zmogljivostjo 27 kWh (nameščena je pod zadnjo klopjo), kar bi mu v toplejšem delu leta omogočilo doseg okoli 200 kilometrov, pozimi pa sodeč po potovalnem računalniku od 150 do 160. Torej je to bolj ali manj mestni avtomobil, morda kot drugo vozilo v družini. Kasneje bo sicer na voljo tudi dostavna izvedba, kot pravijo, primerna za različne dostavljavce, ki jih je po mestih res vse več.

Polnjenje je možno na različne načine. FOTO: Gašper Boncelj

Polni se lahko na različne načine (priključek je skrit pod masko avtomobila), bodisi na šuko vtičnici bodisi na javni polnilnici ali z adapterjem na hitri polnilnici z enosmernim tokom.

Dacia spring nastaja na Kitajskem, je tehnični sorodnik modela renault kwid, ki so ga leta 2015 predstavili za azijski trg, kasneje pa elektrificiranega za kitajske kupce. Čeprav pravijo, da je zdaj zelo drugačen, da je bilo veliko modifikacij, da ustreza tukašnjim zahtevam, je te dni na varnostnem preizkusu Euro NCAP spring dobil le eno zvezdico od petih. Konzorcij je bil do avtomobila kritičen, češ da je cinično dajati na trg zeleni avtomobil z nižjo ceno na račun manjše varnosti ob nesreči. Slovenski predstavniki Dacie so dejali, da so to oceno, ki ni dobra, pričakovali, da pa bi bil za boljšo avtomobil precej dražji. Na naše vprašanje, ali bo to kaj vplivalo na prodajo, niso mogli odgovoriti.

Spring stane v Sloveniji najmanj 16.890 evrov, z uveljavitvijo državne subvencije pa 13.500. V prvem polnem letu bi jih lahko prodali okoli 200, če ne bi bilo negotovih dobav in tega, da glede višine subvencij prodaje ni mogoče načrtovati dlje vnaprej

.

Renault zoe: po novem nič zvezdic Na testu Euro NCAP so tako kot dacio spring preizkusili tudi električni model renault zoe. Ta je, prav nasprotno kot pri uvedbi na trg leta 2013, ko je bil najvišje ocenjen, tokrat prejel najslabšo možno oceno, dobil ni nobene zvezdice. Kot so med drugim navedli, je bila v tem modelu prenovljena baterija, ne pa izboljšana varnost, ena od stranskih varnostnih blazin naj bi bila zdaj nameščena celo slabše. »Renault je bil nekoč sinonim za varnost, laguna je bila leta 2001 sploh prvi model, ki je dobil najvišjih pet zvezdic. Slabi rezultati modelov renault zoe in dacia spring kažejo, da je varnost stranska škoda ob prehodu skupine k električnim vozilom,« je dejal Michiel van Ratingen, prvi mož konzorcija Euro NCAP. Direktor družbe Renault Nissan Slovenija François Delion je na to dejal, da se varnostni protokol z leti hitro razvija in da ima lahko zoe veliko varnostne opreme, ki pa je ni v osnovnem modelu, ki so ga testirali. Dodal je, da je pasivna varnosti (čvrstost) odvisna od strukture vozila, česar pa da med življenjskim ciklom avtomobila ni mogoče spreminjati. Poudaril je še, da bo naslednji Renaultov električni model, megane e-tech, ki k nam pripelje prihodnje leto, na najvišji varnostni ravni.