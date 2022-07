Nova karoserijska oblika z značko leva

Pri Peugeotu so zasnovali svoj prvi izdelek, ki ga v karoserijskem smislu označujejo z angleško besedo fastback, kar bi lahko označili kot zmes rahlo dvignjene limuzine in kupeja, s posebej elegantnim enotno padajočim zadnjim delom. Ime modela je peugeot 408, kot pravijo, naj bi zapolnil vrzel med modeloma 308 in 508.

Novinec, ki v dolžino meri 4,69 metra, ima tudi veliko medosno razdaljo 2,79 metra. Tudi zaradi tega se ponaša s prostorno kabino, velik pa je tudi prtljažni prostor – v osnovi meri 536 litrov, z zlaganjem naslonjal zadnjih sedežev pa ga lahko povečamo na 1611 litrov.

Notranjost je že znana iz modela 308. FOTO: Peugeot

Vozniku in sopotnikom ponuja Peugeotov i-Cockpit zadnje generacije z značilnim kompaktnim volanom, kakovostno končno obdelavo potniškega prostora in možnosti za vzpostavitev povezav s pametnimi napravami.

Novinec je opremljen z mnogimi sistemi za pomoč vozniku, ki v novem 408 delujejo v povezavi s 6 kamerami in 9 radarskimi merilniki in zagotavljajo umirjeno in varno vožnjo. Vsekakor omenimo radarski tempomat s funkcijo ustavljanja in speljevanja, pomoč pri nočni vidljivosti (, ki voznika opozarja na prisotnost živali, pešcev ali kolesarjev, ki jih svetlobni snop dolgih luči ne doseže na cestišču pred vozilom, nadzor mrtvega kota z dolgim dometom (75 metrov), opozorilnik na promet za vozilom, ki opozarja na potencialno nevarnost pri vklopljeni vzvratni prestavi.

Peugeot 408 bo uvodoma na voljo kot bencinski priključni hibrid, tudi v izvedbi s klasičnim bencinskim motorjem. Kasneje bo tudi povsem električen. FOTO: Peugeot

V ponudbi motorjev za peugeota 408 sta na voljo dva priključna hibridna sklopa z močjo 132 in 165 kW; tu je tudi klasični bencinski motor brez električne pomoči. Vsi trije se vgrajujejo skupaj z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Čez nekaj mesecev pa bo na voljo tudi povsem električna izvedenka.

Novinec bo na trg prišel v začetku leta 2023. Vozilo svetovnih razsežnosti bodo sprva proizvajali v Franciji, v Mulhousu, za evropski trg, kmalu zatem pa še v tovarni Chengdu na Kitajskem za lokalni trg.