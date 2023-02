Nova karoserijska različica za levovo značko

Novi peugeot 408 ima svojstveno zunanjo arhitekturno zgradbo. Zasnovan je na različici večenergijske konstrukcijske osnove in je pridobil dolgo medosno razdaljo (2,79 m), kar se pozna pri bogato odmerjenem prostoru v predelu kolen na zadnjih sedežih.

Skupna dolžina je 4,69 metra, s čimer je daljši tako od modela 308 kot 3008, h katerima bi ga po obliki lahko uvrstili. V motorni paleti sta za zdaj priključnohibridna motorja s 133 in 162 kilovati sistemske moči, v nadaljevanju leta bo na voljo tudi povsem električna izvedenka. Priključna hibrida, opremljena s pogonskim akumulatorjem zmogljivosti 12,4 kWh, po navedbah tovarne omogočata 60 kilometrov električnega dosega.

Atraktivne zadnje led luči svetijo tudi v dnevnem režimu, kar velja pohvaliti. FOTO: Blaž Kondža

Ob mednarodni predstavitvi novinca je Linda Jackson, generalna direktorica znamke Peugeot, med drugim povedala: »Pri Peugeotu smo prepričani, da življenje postane boljše, če vanj vnesemo privlačnost. Novi 408 je s svojo inovativno silhueto in nebrzdano eleganco popoln izraz filozofije in inventivnosti znamke Peugeot. V vseh pogledih smo ga zasnovali za tiste ljubitelje avtomobilov in življenja, ki se želijo osvoboditi tradicionalnih okvirov.« Tako se bodo po mnenju tovarne za novinca najpogosteje odločali aktivni pari, tudi tisti z otroki, ki vozilo uporabljajo za osebne in službene potrebe.

Vstopni bencinski model stane pri nas od 30.400 evrov. FOTO: Blaž Kondža

Zasnova notranjosti, predvsem voznikovega delovnega prostora, se v marsičem zgleduje po modelu 308 in temelji na zadnji generaciji Peugeotovega i-cockpita, ki združuje digitalno instrumentno ploščo z 10-palčnim digitalnim prikazovalnikom. Pri najvišji ravni opreme GT je instrumentna plošča na voljo s tehnologijo 3D, a seveda voznik izbira med različnimi možnostmi prikaza informacij na zaslonu pred njim.

Novinca lahko opremimo tudi z nekaterimi najsodobnejšimi asistenčnimi sistemi. Omeniti velja predvsem radarski tempomat s funkcijo stop & go (serijsko v paketih allure hybrid, allure pack in GT), pomoč pri nočni vidljivosti, ta voznika opozarja na živali, pešce ali kolesarje, ki jih svetlobni snop dolgih luči ne doseže na cestišču pred vozilom (opcijsko pri opremi GT za doplačilo 1200 evrov), nadzor mrtvega kota z dolgim dometom (serijsko od allure pack) in opozorilnik na promet za vozilom, ki opozarja na nevarnost pri vklopljeni vzvratni prestavi (serijsko od allure pack).

Zaradi daljše medosne razdalje se zelo udobno sedi tudi zadaj. FOTO: Blaž Kondža

Kupci lahko izbirajo med štirimi kombinacijami notranjosti in s tem oblazinjenja. Sedeži so odeti bodisi v tkanino, usnje (dve barvi) ali kombinacijo TEP-usnja in alkantare. Na seznamu doplačljive opreme sta tudi prednja ergonomska sedeža, najdražji sedeži pa omogočajo električno nastavitev v desetih smereh in shranjevanje dveh spominskih položajev za voznikov sedež in nastavitev v šestih smereh za sovoznikov sedež, prav tako masažno funkcijo.

Zadnjo sedežno klop lahko zlagamo v razmerju 60: 40 in je opremljena z odprtino za smuči. Prtljažni prostor meri v osnovi 536 litrov (471 litrov pri hibridu), če zložimo naslonjala zadnjih sedežev, se poveča na 1611 litrov (1545 litrov pri hibridu). Ko je naslonjalo sedežne klopi preklopljeno, lahko v vozilo naložimo predmete, dolge več kot 189 centimetrov.

V prtljažniku je od 536 do 1611 litrov prostora. FOTO: Blaž Kondža

Svetila novega peugeota 408 uporabljajo tehnologijo led, pri čemer imajo različice z opremo GT led matrične žaromete. Svetloba se prilagaja prometu pred nami in nasproti vozečih kljub prižganim dolgim lučem ne zaslepi. Novincu so namenili šest barv karoserije, pri čemer je modra vključena v ceno, za drugih pet je treba dodatno seči v žep.

Koliko bomo pri nas odšteli za peugeota 408? Vstopni model z bencinskim motorjem in opremo allure stane 30.400 evrov, priključni hibrid s 180 konji pa 39.800 oziroma še 500 evrov več, če ga opremimo s polnilnikom moči 7,4 kW, ki omogoča hitrejše polnjenje z elektriko kot serijsko vgrajeni 3,7-kilovatni polnilnik.