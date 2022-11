Nove oblike mobilnosti kličejo po novi (enotni?) ureditvi

V nadaljevanju preberite:

Na področju mobilnosti se časi spreminjajo, predvsem v mestih je več novih prevoznih sredstev, ki jih dosedanji predpisi seveda niso mogli urejati. Evropska unija se po lastnih besedah tega zaveda in pripravlja spremembe. Vsaj na najbolj nujnih področjih, zlasti to velja za električne skiroje, pa prevzemajo pobudo kar same države. Slovenija je električne skiroje zakonsko uredila, vseeno pa se AVP, agencija za varnost prometa, zavzema, da bi bila pri njihovi uporabi čelada obvezna za vse, ne samo za mladoletne. A elektkrični skiroji niso edino področje mikrobilnosti. Kaj vse sodi na to področje? Zakaj je to zathevna tema tudi na evropski ravni? Zakaj je v tem pogledu pomemben tudi razvoj električnih koles?