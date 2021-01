Pomik v večjemu udobju

Dodobra je prenovljena tudi notranjost, voznikovo delovno okolje je bolj ugledno kot do zdaj, prav tako so dobre nekatere dodane rešitve, denimo uporaba pametnega telefona namesto velikega zaslona v osnovnih izvedenkah.

Bolj terenski sandero stepway je od tal dvignjen za dobrih 17 centimetrov, ohranil je značilne vzdolžne strešne nosilce.

Posebna prtljažna rešitev, ko vzdolžne nosilce lahko obrnemo v prečne. Foto Boštjan Okorn

Prostora na zadnji klopi je sprejemljivo veliko, seveda pa ne pričakujte čudežev. Foto Boštjan Okorn

Nadeli smo si maske, a če bi nam pred vstopom v novo dacio sandero poveznili še trak čez oči, si upamo trditi, da marsikdo ne bi opazil, da je sedel v enega od najcenejših avtomobilov na slovenskem trgu. Nalašč smo izbrali tistega s slabšo opremo, za katerega boste odšteli manj kot deset tisočakov, in občutek ni bil slab. Kasneje, pri sanderu stepway, smo se odločili za takšnega z boljšo opremo. Zgolj za primerjavo.Seveda je stepway predvsem »bolj terenska« (s 174-milimetrskim odmikom od tal) različica sandera, zato imata veliko skupnega. Podvozje si oba delita z novim renaultom cliom, kar je postavljeno nanj, pa je skrbno izbrano, da hišnega tekmovanja na trgu ne bo preveč. Pri najcenejšem sanderu so ohranili ročno nastavljiva zunanja ogledala, neelektrificirane zadnje stranske šipe … Prodajajo ga brez serijske klimatske naprave, za ročno je pri srednji opremi essential, tak avtomobil smo vozili, treba odšteti 490 evrov, v osnovni opremi access sploh ni na voljo. Cena »od 8990 evrov« zato v naših krajih ni ravno realna, k 9790 evrom za essential pa vedno prištejte še slabega petstotaka – in že smo v krogu petmestnih številk. V tem je z 12.290 evri paket opreme comfort.A te zadrege človek med vožnjo kar hitro pozabi, še zlasti med vožnjo z močnejšim, 67-kilovatnim trivaljnim litrskim bencinskim motorjem (na voljo je še šibkejši z 49 kW), ki ne kaže bistvenih šibkosti, razen porabe, ki je med enournim pohajkovanjem po dolenjskih gričih presegla 8 litrov na 100 km. V prid mu gre natančen šeststopenjski ročni menjalnik. Nagibanja karoserije je manj kot pri predhodniku, avtomobil deluje stabilno in ne preveč medlo, kar zadeva prenos informacij na volanski obroč. Je pa precej mehek, večinoma udoben, a ga kakšna nenavadna cestna izboklina zna vreči iz ravnotežja.Pri sanderu stepway smo se vozili s plinsko izvedenko (ECO-G 100), pri kateri je plinski del zdaj tovarniško vgrajen in med merilniki prikazuje porabo (dobrih 10 litrov plina na 100 km med prvimi kilometri) in doseg tudi za vožnjo s plinom. Posoda je skrita pod dnom prtljažnika, kjer nadomešča rezervno pnevmatiko in zato ne krade prostora – v vseh različicah sandera in sandera stepway ga je za 410 litrov, pričakovano je dno precej udrto, a omogoča postavitev v dve višini.Stepway ima sicer že v osnovi (essential za 12.290 evrov) bogatejšo opremo, pa tudi nekaj več možnosti za njeno obogatitev, še zlasti v opremi comfort za 13.990 evrov. Na seznamu so med drugim samodejna klimatska naprava, prostoročna kartica, električna parkirna zavora, kamera za vzvratno vožnjo, parkirna in dežno tipalo.Sandero gre v korak s časom z žarometi, ki so vedno opremljeni s svetečimi diodami, le dolge luči so še vedno halogenske. Pri boljši opremi boste dobili 20-centimetrski zaslon na dotik, ki je postavljen priročno visoko in lepo odziven, medtem ko je v osnovni opremi vgrajen radijski sprejemnik mogoče upravljati le prek zaslona med merilniki, za kaj več pa boste lahko priključili mobilni telefon s posebno aplikacijo in ga postavili na priročno oblikovan prostor na vrhu sredinske konzole.Sandero ostaja avtomobil za tri zvezdice po Euru NCAP in tega pri Renaultu niti ne skrivajo. Gre pač za osnovni avtomobil, ki meri na racionalne kupce – tem pa v novi izvedbi vendarle ponuja nekoliko več varnostne opreme, pa tudi bolj ugledno vozniško okolje in povsem spodobne vozne lastnosti.