Premierno v Sloveniji: Lamborghini Sián iz kock LEGO® v naravni velikosti

V nakupovalno središče Citypark prihaja replika Lamborghinijevega najmočnejšega superšportnika v merilu 1: 1. Izjemna kreacija, za katero je bilo potrebnih 8660 ur in več kot 400.000 kock, bo prvič predstavljena v naši regiji kot del svetovne turneje. Lamborghini Sián bo na ogled pred trgovino LEGO® Store od 8. do 20. septembra.

Devetdeset let, odkar je nastala prva kocka, v podjetju LEGO® še vedno premikajo meje mogočega. Replika ikoničnega športnega avtomobila je dokaz, da je iz LEGO kock res možno zgraditi vse, kar dopušča domišljija. Lamborghini Sián FKP 37, v celoti narejen iz elementov LEGO® Technic™, je plod inovativnih inženirjev in oblikovalcev iz tovarne v Kladnu na Češkem, ki so za gradnjo potrebovali več kot 8660 ur. Model vključuje delujoče svetlobne elemente in izjemno realistično izdelano notranjost. V izstopajočo zeleno barvo ga je s posebno UV-tehniko barvanja oblekel eden izmed uradnih Lamborghinijevih ličarjev.

Sián je najmočnejši serijski Lamborghini doslej. Modelu primerno bo regionalna premiera potekala v duhu hitrosti. Uradno predstavitev bo spremljalo zabavno dogajanje, zasnovano kot dvotedenski festival pod imenom LEGO® Store Dnevi hitrosti. Novinarski predstavitvi se bo pridružil tudi direktor trgovin LEGO® Store, ki bo slavnostno odgrnil pregrinjalo.

Podatki o modelu LEGO® Technic™ Lamborghini Sián FKP 37 v naravni velikosti: Za izdelavo je bilo uporabljenih več kot 400.000 elementov LEGO® Technic™.

Avtomobil sestavlja 154 različnih vrst elementov LEGO® Technic™, vključno z 20 elementi, ki so bili oblikovani posebej za ta model.

Skupna teža: 2200 kg.

8660 ur, porabljenih za izdelavo.

Ustvarilo ga je 15 strokovnjakov.

Mere konstrukcije so enake kot pri resničnem modelu: 4980 mm dolžine, 2101 mm širine in 1133 mm višine.

Delujoče prednje in zadnje luči. Preverite virtualno predstavitev avtomobila: https://www.legotechnicsian.com/

FOTO: LEGO®

FOTO: LEGO®

FOTO: LEGO®

Ali ste vedeli? Sian je najmočnejši serijski Lamborghini doslej. Hkrati je prvi Lamborghini na hibridni pogon. Neomajni V12 motor s pomočjo elektromotorja proizvede 819 konjskih moči in avtomobil ponese do vrtoglavih 350 kilometrov na uro.

