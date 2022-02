Prestiž kompaktnih dimenzij

Novi DS 4 gotovo prepriča s svojo podobo in edinstveno silhueto, ki je nastajala v tesnem sodelovanju oblikovalskega oddelka in inženirjev. Avtomobil, ki meri v dolžino 4,4, v širino 1,83 in v višino 1,47 metra, je zasnovan na koreniti nadgradnji konstrukcijske osnove EMP2 s 70 odstotki novih ali ekskluzivnih delov in bo od začetka prodaje v ponudbi s priključnohibridno tehnologijo.

»Oblika karoserije, ki je sicer nastala po navdihu koncepta DS aero sport lounge, je edinstvena v tem avtomobilskem segmentu, saj se ponaša s še nikoli videnimi razmerji. Karoserija je umeščena na zelo velika kolesa, njene linije pa so atletsko izklesane, zelo mišičaste in kompaktne. Je aerodinamična, učinkovita in hkrati karizmatična,« je zunanjost avtomobila opisal Thierry Metroz, direktor oblikovanja pri DS Automobiles. Prednji del je prepoznaven po elegantnih žarometih, ki sta na voljo z matrično tehnologijo. Luči so inženirski dosežek ljubljanske Helle Saturnus in se ponašajo s kar dvema vrsticama led diod na vsaki strani, skupno jih je 98.

Prepoznavni zadek novinca FOTO: Blaž Kondža

Novinec je na voljo v treh različicah, poleg osnovne še cross in performance line, in z več opremskimi ravnmi. Različici cross se spogledujeta s svetom terenskih vozil in med drugim prinašata nekatere robustne okrasne podrobnosti in vzdolžne nosilce za strešni prtljažnik. Edino DS 4 cross lahko opremimo s sistemom za izboljšani oprijem v pesku, snegu in blatu ter sistemom za pomoč pri spustu po strmini. Po drugi strani sta različici performance line pojem dinamičnosti in športnosti.

V notranjosti nas čaka prava umetnina, saj so pri zasnovi veliko pozornost namenili podrobnostim. Tako giljoširana dekoracija Clous de Paris, ki je nastala po navdihu luksuznega urarstva, krasi poglavitne elemente, na primer sabljasto letev armaturne plošče, ki združuje upravljalna stikala za klimatsko napravo in neopazni zračnik DS air, stikala za pomik stekel, ki so poravnana z bočnimi zračniki, integriranimi v vrata, in sklop DS smart touch, petpalčni zaslon na dotik na sredinski konzoli.

Notranjost je predvsem prestižna. FOTO: Blaž Kondža

Avtomobil so opremili tudi s celo vrsto rešitev povezljivosti in asistenčnih sistemov. Gotovo velja opozoriti na razširjen prikazovalnik v višini oči, ki je eden največjih, kar smo jih videli v tem segmentu. Tu je še sistem za polsamodejno vožnjo druge stopnje, kjer aktivni tempomat dopolnjujejo funkcije, kot sta polsamodejno prehitevanje in prilagajanje hitrosti v ovinkih. K udobju, po katerem slovijo vozila DS, dodatno pripomore aktivno vzmetenje, ki pri uravnavanju delovanja uporablja tudi kamero v vetrobranskem steklu. Ta »bere« cesto pred vozilom in prilagaja delovanje vzmetenja za čim udobnejšo vožnjo. K varni vožnji ponoči pa bo prispeval sistem za nočno gledanje.

Novinec v treh različicah, poleg osnovne še cross in performance line.

Opremili so ga z vrsto rešitev povezljivosti in asistenčnih sistemov.

Edinstvena silhueta plod sodelovanja oblikovalcev in inženirjev.

Motorizacija DS 4 na slovenskem trgu obsega dve izvedenki bencinskega motorja z močjo 96 in 133 kilovatov, dizelsko različico s 96 kilovati, pri čemer so vsi našteti motorji na voljo samo z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Paleto zaokroži priključni hibrid s sistemsko močjo 165 kilovatov in pogonskim akumulatorjem, ki zagotavlja 50 kilometrov električnega dosega po meritvi​ WLTP​. Za vstopni DS 4 z bencinskim motorjem in opremo bastille + bomo pri nas odšteli od 28.230 evrov, bogateje opremljena različica cross trocadero bo stala od 35.230 evrov, priključni hibrid pa bo naš proračun olajšal za najmanj 39.230 evrov.