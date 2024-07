V prispevku preberite:

Novi avtomobili se letos ne prodajajo dosti bolje kot lani, uradna statistika je sicer v plusu, a majhnem. Le nekaj je novih imen, tudi kako kitajsko. Toda kitajci so pri nas za zdaj bolj na obrobju. Katere so letos najbolj uspešne znamke? Kateri modeli in kateri pogoni? Kako je z električnimi avtomobili?