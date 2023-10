Prodajali bodo skoraj samo dizle

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Pri Volkswagnu se že pri novih generacijah ne odločajo za drastične spremembe, še bistveno manj revolucije je pri posodobitvah. Podobno velja za model touareg, ki pa ima kljub temu dve precej opazni spremembi. Eno spredaj in eno zadaj.

Vsekakor so največja posodobitev prednjega dela novi serijski HD matrični žarometi. Gre za povezavo treh svetlobnih modulov, izpopolnili so tudi opcijsko možnost »night vision«. To je asistenčni sistem, ki s toplotno kamero zaznava pešce in živali in jih prikaže na zaslonu. Tako jih lahko voznik vedno pravočasno opazi in se ogne trčenju, prav tako žarometi na cestišče projicirajo oznake.

V notranjosti je še več modernih linij. FOTO: Aljaž Vrabec

Druga posebnost je zadaj, saj je prvič pri Volkswagnovih modelih osvetljen logotip VW. Osvetljen je v rdeči barvi in je precej dobro opazen že pri dnevni svetlobi. Ravno rdeča barva je tudi ena tistih, v katerih je prenovljeni touareg najbolje videti, na slovenski predstavitvi pa so opozorili še na mat sivo.

Malce so še izboljšali podvozje (zračno vzmetenje s stabilizatorjem nagiba in štirikolesno krmiljenje sta del serijske opreme), dodali so strešni senzor za nadzor obremenitve strehe, prav tako so izboljšali notranjost z več ličnimi dodatki, boljši naj bi bili tudi sedeži, še posebno če izberete takšne z možnostjo masaže.

V rdeči barvi deluje precej dobro. FOTO: Aljaž Vrabec

Ker je to precej zajeten avtomobil, dolg 4,9 metra, in je na tesnih parkirnih prostorih vanj težko vstopiti oziroma izstopiti, je zdaj na voljo možnost, da touarega s parkirnega prostora spravite z mobilno aplikacijo. Potniška prostornost sicer ostaja velika, zelo spodoben je tudi prtljažnik s prostornino 810 litrov, s podrto drugo klopjo pa dobite 1800 litrov prostora.

Po prenovi ima touareg bencinski, dizelski in priključnohibridni pogon, vendar bosta na slovenskem trgu na voljo le dva. Eden je dizelski motor z 286 konjskimi močmi (210 kW), gre za trilitrski šestvaljnik, drugi pa priključni hibrid s skupno 462 konjskimi močmi (340 kW), od tega bo bencinski motor prispeval 340 KM in električni 136 KM. Pri hibridni različici je sicer možno na elektriko v realnosti opraviti okoli 35 kilometrov.

Pri nas bosta na voljo dve motorni različici. FOTO: Aljaž Vrabec

Dizelsko različico so poimenovali R-line in ima v Sloveniji začetno ceno 74.631 evrov. Priključnohibridni model ima oznako R-model in pri nas stane najmanj 102.290 evrov. Pri slovenskem uvozniku so bili precej odkriti s priznanjem, da pričakujejo, da bo 99 odstotkov prodanih avtomobilov imelo dizelski pogon, na kar vpliva tudi dejstvo, da država ne daje več subvencij za nakup hibridnih modelov.