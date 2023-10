Rahla rast in prevlada športnih terencev

V prispevku preberite:

Prodaja novih avtomobilov letos rahlo narašča, znotraj skupnih številk pa so le opazni nekateri poudarki, kot sta velika prevlada športnih terencev in bencinskega pogona. Električni so se dvignili, a so še daleč od močnejšega deleža. Močan je tudi uvoz rabljenih avtomobilov, med katerimi prevladujejo nemške znamke in dizelski pogon.