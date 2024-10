Renaultova SUV simbioza

Komu bi se zdelo, da Renault ne potrebuje še novih športnih terencev, a pri francoski znamki menijo drugače. Na slovenski trg prihaja model symbioz, ki bo res povsem zapolnil njihovo paleto. Z njim imajo velike prodajne načrte.

Renault symbioz je športni terenec ali križanec, ki v Renaultovi paleti sodi med manjšega capturja in večjega australa. Pripravljen je na osnovi, na kateri je izdelan captur (prav tako clio), a je od tega za skoraj 20 centimetrov daljši, v dolžino meri 441 centimetrov. Austral je večji, vendar razlika ni tolikšna, približno 10 centimetrov.

Symbioz ni videti slabo. Morda je zadrega podobnost s capturjem, vse tja do zadnjega karoserijskega stebrička. Če smo zoprni, bi mu rekli podaljšani captur. Ko smo že pri tem, to pomeni, da ima avtomobil predvsem večji prtljažnik, konkretno ta v osnovi meri od 434 do 548 litrov, odvisno od položaja zadnje klopi. Ta ima koristen vzdolžni pomik. Če imate v dvojnem dnu prtljažnika namesto seta za popravilo pnevmatike zasilno rezervno kolo, je prostora nekaj manj. Prtljažnik se seveda lahko poveča, zadnja klop se pri zlaganju žal deli le v razmerju 60/40. Nastane pa ravno dno.

Notranjost je dobro znana. FOTO: Gašper Boncelj

Prtljažnik je že kar družinski. FOTO: Gašper Boncelj

Spredaj je udobno, okolje je že dobro znano. S priročno dvignjeno lebdečo konzolo in na njej ročico samodejnega menjalnika. Nekoliko višje je tudi znani pokončni zaslon, ki ima možnost Googlovih storitev, njihove navigacijske naprave, nakupa aplikacij ...

Volan je priročen in sedenje udobno, malce dvignjeno. Preglednost iz avta je večinoma solidna, manj nazaj. Po čisto kratkem prvem vtisu je tako kot captur tudi symbioz avtomobil, ki bo všeč onim, ki jih bolj kot ostrejša vožnja zanimata udobje in umirjenost. V tem ritmu najbolje deluje tudi pogon, ki je v tem primeru le eden. To je samopolnilni hibrid, ki združuje 1,6-litrski atmosferski bencinski motor in dva električna, za prenos na sprednji kolesi skrbi samodejni menjalnik. Moč sistema je 105 kW, avtomobil z njim večinoma speljuje na elektriko, hrabro navajajo nizko uradno porabo 4,6 litra na 100 kilometrov.

Glede na dejstvo, da ta pogonski sklop ni ravno poceni, tudi celoten avtomobil ne stane ravno malo. Redna cena se začne malce pod 30 tisočaki. So tudi akcije, ampak je pogoje dobro natančno preveriti. Pri Renaultu vseeno menijo, da bodo z njim uspešno tekmovali na trgu srednje velikih križancev, ki jih sicer v Evropi in Sloveniji ne manjka. Na leto nameravajo pri nas prodati kar 300 avtomobilov.