Samodejni menjalnik počasi, a vztrajno osvaja voznike

V avtomobilizmu so se v zadnjih letih zgodile in se še dogajajo velike spremembe. Marsikateri proizvajalec ne izdeluje več dizelskih izvedb svojih avtomobilov, nekateri so za bolj oddaljeno prihodnost napovedali konec motorjev z notranjim zgorevanjem. Ob vsem tem prihajajo tudi posamični namigi na postopen konec ročnih menjalnikov. Kar morda ni povsem res, a je dejstvo, da samodejni prenos v Evropi vse močneje osvaja položaje.



O koncu ročnih menjalnikov je bil govor v povezavi z Volkswagnom, in to so brez navedbe vira napisali pri reviji Auto Motor und Sport; proces naj bi se začel leta 2023 s prihodnjo generacijo tiguana pa potem z naslednjim passatom … Kot smo slišali drugje, bodo ročni menjalniki verjetno v manjših klasično gnanih modelih v volkswagnih še kar nekaj časa na voljo, vendarle pa je trend nakazan, do leta 2030 naj jih ne bi bilo več. Seveda to sovpada z dejstvom, da naj bi takrat že povsem prevladovali električni modeli, kjer prestav pač ni. Podobna napoved je že pred časom prišla iz krogov Mercedes-Benza, kjer je vodja razvoja Marcus Schäffer za revijo Autocar potrdil, da ne bodo več razvijali ročnih menjalnikov, tako kot bodo tudi zmanjšali število platform in opuščali določene motorje z notranjim zgorevanjem.



Kakšne so pravzaprav lastnosti samodejnih menjalnikov? Kolikšen delež imajo v Evropi? Kako se prodajajo pri nas?