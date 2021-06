Sanje o nasledniku concorda še živijo

V prispevku preberite:

Osemnajst let je minilo od zadnjega poleta nadzvočnega potniškega letala concorde, pojavljajo pa se ideje o nečem podobnem, na sodobnejši ravni. Vsaj pri ameriškem podjetju Boom Supersonic zatrjujejo tako. Glede na to, da je bilo obdobje krize zaradi koronavirusa za civilno letalstvo in letalsko industrijo poslovno uničujoče in mnogi nismo prestopili praga letal, se takšen projekt zdi morda zelo smel, za koga že fantazijski. A si vsaj poglejmo, za kakšen načrt gre.