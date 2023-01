Šest tisoč po pol milijona

V nadaljevanju preberite:

Leta 2022 se večina industrije spominja po pomanjkanju sestavnih delov in manjših dobavah. To velja tudi za BMW in Volkswagen, a če kaj, so se v obeh koncernih znova potrudili, da je bilo dovolj sestavnih delov za tisto najdražje in najbolj donosno, kar zmorejo izdelati. Torej za avtomobile znamk Rolls-Royce in Bentley.

Zelo verjetno najbolj luksuzna znamka na svetu, britanski Rolls-Royce, je lani našel skoraj več kot 6000 kupcev, kar sicer ni pomenilo tako velike rasti kot v letu 2021, a ob osemodstotnem izboljšanju le imajo nov rekord. Povprečna cena prodanega avtomobila je znašala okoli 500.000 evrov, še leta 2014 »le« 200.000...