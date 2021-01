Šestvaljni dizel za kupejevskega terenca

ℹMercedes-Benz GLE 400d 4matic coupe Zastopnik: Autocommerce

Izpust CO₂: 183–195 g/km

Euro NCAP: ppppp (2019, preizkus opravljen za izvedbo GLE)

Cena: 101.900 evrov (testno vozilo 135.017)

V primerjavi s terencem GLE ima kupejevska različica za šest centimetrov krajšo medosno razdaljo. FOTO: Aljaž Vrabec

Mercedes GLE coupe FOTO: Aljaž Vrabec

Do stotice potrebuje vsega 5,7 sekunde, največjo hitrost doseže pri 240 kilometrih na uro. FOTO: Aljaž Vrabec

Testni primerek ima za kar dve A4-strani dolg seznam dodatne opreme. FOTO: Aljaž Vrabec

Armaturna plošča je podobna kot v drugih luksuznih Mercedesovih modelih. FOTO: Aljaž Vrabec

V primerjavi s predhodnikom ima novi GLE coupe za 70 litrov več prostora, skupno 655. FOTO: Aljaž Vrabec

Mercedesovi modeli niso vedno zgolj uglajeni, znajo biti tudi precej drzni, da jih vsi opazijo že na daleč. V kupejevski različici je takšen veliki športni terenec GLE, pri katerem so linije vlekli oblikovalci pod nadzorom Roberta Lešnika, glavnega za zunanjo podobo Mercedesovih avtomobilov.V primerjavi s predhodnikom je opazen bolj nagnjen prvi stebriček, večje površine pa imajo ponekod bolj ostre poteze (zadnje luči) ali precej zaobljene (zadek). V primerjavi s terencem GLE ima kupejevska različica za šest centimetrov krajšo medosno razdaljo, a še vedno je pri skoraj petih metrih dolžine in dveh metrih širine zelo zajeten avtomobil.Kupejevska podoba zahteva davek pri prostornosti za potnike. Vsaj spredaj imata voznik in sovoznik dovolj prostora, čeprav sta dvometraša, a kljub temu manj kot v terencu GLA. Še bolj tesno je na drugi klopi, kjer spodobno sedijo potniki, visoki do 180 centimetrov. In še nekaj je treba vzeti v zakup pri kupeju: skozi zadnje okno se vidi slabše.Največje presenečenje je v prtljažniku. V primerjavi s predhodnikom ima novi GLE coupe za 70 litrov več prostora, skupno 655, kar je dovolj za precej kovčkov in športne opreme za počitnice in preživljanje prostega časa. Obenem so razvojniki za pet centimetrov spustili nakladalni rob, še za dodatnih pet centimetrov pa se avtomobil lahko spusti zaradi zračnega vzmetenja.V testnem primerku ni bilo nobenih novih motornih tehnologij, temveč trilitrski šestvaljni dizelski motor s 330 konjskimi močmi (243 kW). Z mesta do stotice potrebuje vsega 5,7 sekunde, največjo hitrost doseže pri 240 kilometrih na uro, k dobrim voznim občutkom pripomore tudi 700 Nm navora, za razporejanje moči pa skrbi devetstopenjski samodejni menjalnik. Poraba v času testnih voženj se je gibala okoli desetih litrov.Marsikdo sprva občuti zajetno maso avtomobila (2295 kilogramov), zato se voznik med ovinki takoj zave, da upravlja veliko vozilo. V pomoč je sicer aktivno zračno vzmetenje, kar prepreči močnejše sunke od podlage, toda po drugi strani nekaj udobja vzamejo nizkopresečne pnevmatike.Testni primerek ima za dve A4-strani dolg seznam dodatne opreme. Med njimi je tudi več sistemov pomoči za krmiljenje. Tako GLE coupe lahko pomaga pri obračanju volana skozi ovinke, seveda tudi sam zavre, če opazi vašo nepozornost (grobo, da prebudi voznika). Toda čeprav zna voziti skoraj sam, kmalu prepozna, če ne držite volana dovolj dejavno.Česar nismo omenili, je vse na vrhunski ravni: udobni sedeži, izbor materialov, pregled nad okolico zaradi številnih kamer, nad vami se odpira strešno okno … Seveda pa nič od tega ni prav poceni, še posebno ker je veliko dodatkov na voljo le v dodatni opremi. Nič čudnega, da potem testni primerek stane več kot 130 tisoč evrov.