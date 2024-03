Škoda superb combi: bolj evolucija kot revolucija

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Samo v zadnji, tretji generaciji superba combi so našteli več kot 866.000 kupcev, kar je lepa številka. Zaradi dobrega odziva se je tovarna pravilno odločila za evolucijo svojega največjega modela, da se bo lažje kosal z izzivi časa in morebitno konkurenco. Te je sicer v tem segmentu vedno manj, nekaj več le med premijskimi avtomobili. Nova škoda superb je lahko tudi limuzina, a tokrat je bil najprej na pokušini combi.

Na zunaj ni toliko opaznih sprememb. Nove led luči so zdaj standardne in dajo poudarek k bolj premijskemu videzu in še malo k športnosti, kar so dosegli tudi z izboljšano aerodinamiko (za 15 odstotkov), ki se kar čuti na vseh delih karoserije. Nova je še maska, robovi so bolj izraziti, avtomobil je s 490 centimetri za 4 centimetre daljši od predhodnika, zadek je zdaj bolj izčiščen z ogromno oznako znamke.

Na sredini je večfunkcijski zaslon, nekatere gumbe so le ohranili. FOTO: Jan Jolič Lieven

Kot je danes skoraj v navadi, so spremembe večje znotraj vozila. V to silita nenehen tehnološki razvoj in dejstvo, da v vozilu preživimo vedno več časa. Škoda superb combi je seveda velik avto. To se čuti prav povsod, za volanom, na sovoznikovem sedežu in na zadnji klopi ter seveda v prtljažniku. Prostora je resnično veliko, udobje je visoko na lestvici, materiali so zelo kakovostni, veliko jih je recikliranih. Prtljažnik sprejme zdaj 30 litrov več kot prej, rekordnih 690 litrov.

Za volanom je vse tako, kot mora biti. Volan in sedeži so vsesmerno nastavljivi, voznik ima pred seboj digitalno instrumentno ploščo z vsemi potrebnimi informacijami, poleg pa velik zaslon informacijsko-zabavnega sistema z diagonalo 33 centimetrov, ki je zdaj postavljen višje in je zelo uporaben.

Že tako prostoren prtljažnik so še malce povečali. FOTO: Jan Jolič Lieven

Za osnovne nastavitve hlajenja in gretja so na voljo gumbi, vse drugo je digitalizirano. Prestavna ročica je po novem ob volanskem obroču, zato je ostalo veliko prostora na konzoli med sprednjima sedežema.

Motorna paleta obsega tri bencinske motorje (moč 110, 150 in 195 kW) v kombinaciji z blagim hibridnim sistemom ter dva dizelska motorja z močjo 110 in 142 kW. Samo v najmočnejših opcijah bo na voljo štirikolesni pogon. Velika novost je priključni hibrid s 150-kilovatnim bencinskim motorjem, ki ima zelo obetavne lastnosti. Baterija z zmogljivostjo 26 kWh naj bi zmogla doseg skoraj 100 kilometrov. Na polnilnici z izmeničnim tokom jo bo mogoče polniti z močjo do 11 kW (do polne napolnjenosti v dveh urah in pol), tu je še možnost polnjenja na polnilnici z enosmernim tokom z močjo do 50 kW, kjer bi se povsem napolnila v 25 minutah.

Škoda superb combi, ki smo jo imeli priložnost prvič preizkusiti na cestah v zaledju Lizbone, se vozi zelo lepo, elegantno, udobno. Kljub velikosti je to obvladljiv avto. Vsi sodobni asistenčni sistemi so na voljo, občutek med vožnjo je zelo dober in avto razvaja s prostorom, udobjem in praktičnimi rešitvami, po čemer je bil znan že do zdaj. Več bomo vedeli, ko bomo z njim lahko opravili daljšo testno vožnjo. V Slovenijo pride predvidoma sredi leta, cena začetnega modela z bencinskim motorjem 1.5 TSI (110 kW) je 38.695 evrov, kar se zdi zmerno glede na velikost in opremo avtomobila.