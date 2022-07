Skuter električne prihodnosti

Če je to res prihodnost, jo lahko samo pozdravim. Imam se za elektroskeptika, v svetu dvokoles doslej nisem videl smisla v električnem pogonu. Preveč vprašanj zakaj in premalo odgovorov zato. Ampak čas dela svoje. In uporabniška izkušnja tudi. Velikokrat mora biti to dvoje povezano z zaupanja vrednim imenom iz industrije, da se lažje odločimo ali prilagodimo. In skuter maksi razreda pod značko slovite bavarske tovarne je odličen začetek nove možnosti pri izbiri pogona. Sploh danes, ko je toliko vprašanj povezanih z mobilnostjo sodobnega urbanega človeka, ceno fosilnih goriv in zelenim prehodom na vseh področjih transporta.

ℹ BMW CE-04 Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana Cena: od 11.900 evrov

Videz skuterja najprej šokira. FOTO: Jan Jolič Lieven

Videz tega skuterja najprej šokira. Tudi če ste ga mogoče kdaj videli na slikah, je v živo prvi stik dramatičen. Vtis je, da ga je izdelalo več oblikovalskih ekip, ki med seboj niso bile najbolj usklajene. Tako ima prvi del še najbolj klasično zasnovo skuterja ali motocikla, srednji del je kot iz laboratorija ali studia in zadnji del kot iz kake znanstvenofantastične filmske franšize. Po vrsti to pomeni naslednje: sprednji del je klasično futuristično zasnovan, tudi v slogu hišnih modelov znamke. Zaradi tega vas bodo med vožnjo kolegi na dveh kolesih še z veseljem pozdravljali. Bočna linija pa že nakazuje, da gre za nekaj drugačnega. Je zelo dolga, raztegnjena, nenavadno oblikovan sedež in boki skuterja so prava paša za navdušence nad nenavadnim. Nato pride zadnji del skuterja, ki je potisnjen daleč nazaj, izstopa zadnje kolo z nenavadno strehico ter nizkimi smerniki.

Krmilo je dobro postavljeno, v ogledalih se dobro vidi promet zadaj. FOTO: Jan Jolič Lieven

Ergonomija je zelo dobra, povprečno velik voznik se bo počutil dobro. Sedež je na višini 780 milimetrov, je trd, položaja ni mogoče nastavljati, voznikove noge so lahko malo bolj naprej ali nazaj, kar pripomore k lažjemu prenašanju daljših razdalj. Vetrne zaščite ni, za mestne hitrosti je niti ne potrebujemo, toda skuter je zmožen odličnega pospeška (od nič do 50 km/h doseže v 2,6 sekunde) in v tem primeru priporočam dobro (full face) čelado, ki popolnoma zaščiti obraz, saj je vetra enostavno preveč.

Krmilo je dobro postavljeno, v ogledalih se dobro vidi promet zadaj. Stikala so prevzeta od drugih hišnih modelov, kakovost je nesporna. Nadzorna plošča (TFT-zaslon) je velika, poda veliko uporabnih informacij, s posebno aplikacijo imate lahko tudi lastno navigacijo in povezavo s čelado ter govornimi klici mobilnika. Za mobilnike vseh velikosti je na voljo poseben predal, ki se samodejno zaklene, če se s ključem oddaljite od skuterja, je prezračevan in povezan z USB-vtičnico. Zelo domiselno.

Realen doseg je bil v mojem primeru dobrih 115 kilometrov. FOTO: Jan Jolič Lieven

Edini prostor za shranjevanje je pod sedežem. Velik je za eno večjo skuter (jet) čelado, odpira se z gumbom in je pod nadzorom daljinskega ključa. Sam sem ga uporabljal namesto nahrbtnika in za polnilne kable. Serijsko dobite kabel za polnjenje z električno energijo iz domače vtičnice, za doplačilo pa tudi hitri polnilni kabel tipa 2. Na domači vtičnici boste baterijo do konca napolnili v malo več kot štirih urah, na močnejših polnilnicah (11 kW) pa v manj kot dveh.

FOTO: Jan Jolič Lieven

Vožnja je enostavna, v užitek, lahko je seveda zelo dinamična. Skuter ima največjo moč 31 kW (42 KM) in navor 62 Nm pri 1500 obratih na minuto, možno je tudi zmanjšanje moči motorja. Moči je vedno dovolj, pospeševanje je enakomerno. V ovinkih se skuter vozi zelo dobro, tudi zaradi dolge medosne razdalje (1675 mm), velike teže (231 kg), dobro razporejene mase in izbire gum. Njegov naravni habitat je mesto, kjer boste z lahkoto sledili prometu in zaradi ozke oblike vijugali skozi gnečo. Tudi hitrejša cesta mu ne dela težav, največja hitrost je omejena na 120 km/h. Zaviranje je naravnost izjemno, sploh na račun rekuperacije energije prek zaviranja. Tako vam v eko načinu skorajda ni treba poseči po zavori, ko se enkrat naučite uporabljati ta način vožnje.

FOTO: Jan Jolič Lieven

Doseg me je zelo zanimal. Po ciklu WMTC naj bi skuter v eko načinu prevozil blizu 130 kilometrov. Realnost je bila v mojem primeru malce manjša, dobrih 115 kilometrov. Naj poudarim, da je vozna izkušnja zelo dobra, skuter je udoben, varen, hiter in prijeten za vožnjo. Kot voznik veliko bolj spremljaš dogajanje, ker ni zvoka motorja, tiha vožnja je prav prijetna. Prav tako bolj pazljivo načrtuješ svojo pot in obveznosti, hitro in enostavno se poglabljaš v doseg in polnjenje vozila. In niti enkrat nisem prišel niti blizu temu, da bi bil doseg pod vprašajem, pa sem vozil do več kot 60 kilometrov oddaljenega cilja. Preprosto, tam sem se priklopil na hišno vtičnico in energije je bilo dovolj za naslednji dan.

FOTO: Jan Jolič Lieven

Električni BMW je spet pred svojim časom, čeprav tokrat ne toliko kot predhodnik C-evolution. V letu ali dveh bo na tem področju nekaj več konkurence, zato tokrat rečem, da je prišel pravi čas. Je popolna avantgarda primerljivim 400-kubičnim bencinsko gnanim bratom, in če denar ni vprašanje, ga močno priporočam.