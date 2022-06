Skuter kot športni terenec

V prispevku preberite:

Premierno je bila honda adv 350A predstavljena lani na salonu EICMA 2021 v Milanu. Je sestra večjega Hondinega moto skuterja X-ADV750, ki je ob lanskem preizkusu naredil zelo močan vtis. Ob prvem soočenju se mi je šibkejša ADV 350A zdela nekoliko drugačna od modela X-ADV750. In tudi je precej drugačna.

Najprej sem ugotovil, da nimata samo druge oznake motorja, kar se mi je na daleč zdela skoraj edina razlika. Tisti X v oznaki modela X-ADV750 pomeni kar veliko. Torej to ni več moto skuter, ampak samo skuter, razen videza je vse drugače od močnejšega brata.

Še vedno gre za razred maksi skuterja. To pomeni poleg dolžine in daljše medosne razdalje (1520 mm) tudi večjo težo in moč motorja, kjer je neka navidezna meja postavljena pri vsaj 300 ccm, da zagotavlja dovolj moči za udobno in hitro prevažanje po cestah velemest in tudi malce dlje, tudi za dve osebi.