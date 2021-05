SUV, ki je dvignil francosko znamko

V prispevku preberite: Ko se je leta 2016 peugeot 3008 prvič pokazal javnosti, je bil res hit. Tako z zunanjo podobo kot še bolj z notranjo ureditvijo in takrat revolucionarno zasnovo armaturne plošče. Njegove poteze so tako ali drugače posnemali različni nasledniki z značko leva, še danes toliko let kasneje se zdi, da je bil original najboljši. Pred kratkim so peugeota 3008 prenovili, maska ima drugačne reže, luči danes ne morejo več brez svetlečih diod, tako spredaj kot zadaj. Tudi znotraj so izboljšali uporabljene materiale. No, peugeot 3008 je bil že brez tega precej všečen avtomobil.