Tavascan je drugi električni adut

Cupri, uspešnemu delu Seata, je na slovenskem in evropskem trgu doslej najbolj uspelo s športnim terencem formentorjem. Ob ugodnejši ceni letos prav tako solidno prodajajo električno kombilimuzino cupro born. Tej se zdaj pridružuje večji, dražji, tudi bolj športni križanec tavascan.

Marsikaj smo o njem povedali že po prvih kilometrih, pa vseeno ponovimo nekaj osnovnih podatkov. Tavascan je dolg 4,6 metra, pripravljen je na sorodni zasnovi kot še precej drugih modelov iz skupine Volkswagen (platforma MEB), na primer VW ID-5 in škoda enyaq coupe. Vendar na zunaj bolj izstopa, njegove linije so zašiljene, ne boste ga zamenjali s kakim drugim električnim predstavnikom koncerna.

Tudi znotraj prinaša nekaj posebnosti, med njimi svojsko oblikovano sredinsko konzolo, ki ji rečejo hrbtenica, ima pa bolj oblikovalski kot praktični pomen. Še kar nekaj je drobnih poudarkov, recimo znak znamke na integriranih vzglavnikih sprednjih, malce bolj športnih sedežev. Tavascan je solidno prostoren zadaj in v prtljažniku, ki sprejme več kot 500 litrov tovora.

V dnu je baterija z zmogljivostjo 77 kWh, pogon je v osnovi zadnji (moč motorja 210 kW), z dodatnim sprednjim motorjem (sistemska moč 250 kW) tudi štirikolesni, ta ima oznako VZ kot kratico za veloz ali hiter. Baterija se lahko polni hitreje z enosmernim tokom pa počasneje na izmeničnem.

V kabini nedvomno izstopa zanimivo oblikovan sredinski del armaturne plošče. FOTO: Gašper Boncelj

Tavascan je bil zasnovan v Cuprinem središču v Martorellu, imenuje se po vasici v Pirenejih, izdelujejo pa ga v Volkswagnovi tovarni v Anhuiu na Kitajskem. Ne vemo, ali bo zanj kdaj prisojena kaka dodatna carina, so pa slovenski zastopniki rekli, da imajo ceno zagotovljeno še za vse naslednje leto. Pri nas se z dokaj bogato osnovno opremo začne pri 48 tisoč evrih, izvedba VZ velja še bistveno več, 63 tisočakov. Ponujajo nekatere ugodnosti, ki ceno znižajo, tako da je tavascan dosegljiv tudi z večjo subvencijo 6500 evrov. Ampak to morate natančno preučiti v pogojih nakupa. Načrtujejo, da bodo letos prodali 50 tavascanov, v prvem polnem letu pa 150.

Tavascan v dolžino meri 4,6 metra, v osnovi ima zadnji pogon. FOTO: Gašper Boncelj

Cupra je sicer letos do konca septembra pri nas prodala že skoraj 200 električnih bornov, dvakrat toliko kot lani, razlog je znižana cena (izvedba born bold). V prodaji električnih avtomobilov so za Teslo, Volkswagnom in BMW na četrtem mestu, born je med modeli tretji, za teslama Y in 3.

Znamka Cupra naj bi do konca leta skupaj prodala nekaj več kot 600 avtomobilov, kar bo sicer manj kot v lanskem letu. Na trg pride do konca leta še klasično gnani novi SUV terramar, naslednji manjši električni avtomobil pa bo cupra raval, ki bo v Sloveniji na voljo v začetku leta 2026.