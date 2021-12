Toyotin obrat – močneje v elektriko

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Seveda se še spomnimo, da je bil prvi mož Toyote, Akio Tojoda, v zadnjih dveh letih eden redkih velikih avtomobilskih šefov, ki so bili do začetka množične uporabe električnih avtomobilov precej skeptični. Še vedno meni, da naj bodo poti do zmanjšanja izpusta ogljikovega dioksida različne, a je pred kratkim razkril, da bo zdaj tudi Toyota veliko več vlagala v povsem električne avtomobile.

V Tokiu se je Akio Tojoda nedavno postavil pred množico prihodnjih novih električnih modelov znamk Toyota in Lexus, večinoma še v konceptni izvedbi, a vendarle s precej realistično zunanjo podobo. Po uvodnih besedah – »Dobrodošli v razstavnem prostoru naše prihodnosti« – je razlagal strategijo, v okviru katere bodo do leta 2030 na področju osebnega in gospodarskega programa predstavili 30 povsem električnih modelov, letna prodaja teh pa bo takrat dosegla 3,5 milijona vozil. Glede na to, da na leto prodajo deset milijonov vozil, bi to pomenilo približno tretjino celotne prodaje. Prejšnji cilj je bil sicer dva milijona. Nekateri komentatorji so ob tem navajali, da je ta cilj manj ambiciozen kot, denimo, pri Volkswagnu, Fordu ali General Motorsu, a vendarle so se borzni vlagatelji na napoved vsaj na začetku dobro odzvali in tečaj delnice podjetja opazno dvignili. Gledano skozi naložbe, bo Toyota do leta 2030 v elektrifikacijo vozil vložila približno 62 milijard evrov, polovico od tega v povsem električna baterijska vozila.

Akio Tojoda: »Smo globalno podjetje s polno paleto izdelkov, na različnih celinah so tudi načini uporabe vozila različni. Imeti moramo pripravljene vse možnosti, to je za našo konkurenčnost najbolje.« FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

O bolj konkretnih stvareh je Tojoda povedal, da bodo v Evropi po prvem namenskem električnem modelu SUV bZ4X, ki je predviden za prihodnje leto, uvedli še manjšega športnega terenca. Kot je dejal, si prizadevajo čim bolj zmanjšati porabo električne energije med vožnjo, in sicer je ambiciozni cilj 12,5 kWh/100 km.

Velike načrte v smeri popolne elektrifikacije imajo tudi za prestižno znamko Lexus. Ta naj bi bila leta 2030 v Evropi na voljo le s povsem električnim pogonom, pet let kasneje pa naj bi to dosegli tudi v svetovnem merilu. Lexus naj bi pravzaprav postal vodilna znamka v smeri popolne elektrifikacije skupine. Med prvimi novimi modeli je Lexusov prvi mož Kodži Sato omenil električnega športnega terenca RZ, ki bo v Evropo pripeljal prihodnje leto, za malce bolj oddaljeno prihodnost pa tudi povsem električnega naslednika njihovega legendarnega športnega modela LFA. Ta je bil po dolgih pripravah pred leti na voljo v omejeni seriji, z izjemnim desetvaljnim bencinskim motorjem pa še danes velja za enega največjih Toyotinih tehničnih dosežkov. Naslednik se za zdaj imenuje lexus electrified sport concept, ta električni kupe naj bi bil z mesta do 100 km/h sposoben pospešiti v dobrih dveh sekundah, doseg naj bil okoli 700 kilometrov, možno je, da bo že imel baterijo s trdnim elektrolitom.

Toyota in posebej Akio Tojoda sta bila v zadnjem letu ali dveh tarči precej kritik zagovornikov povsem električnega pogona, češ da pretirano vztrajajo pri dosedanjih pogonskih tehničnih rešitvah, aktivistična okoljska organizacija Greenpeace jih je med avtomobilskimi proizvajalci postavila celo na zadnje mesto glede zelenih prizadevanj. Pri tem se lahko spomnimo, da so jih prej vrsto let zaradi hibridnega pogona hvalili, da si najbolj prizadevajo za varčnost.

No, zdi se, da je Akio Tojoda zdaj nekoliko sprostil zadržanost do elektrike in dodal, da je 3,5 milijona zelo velika številka, da je to celotna letna proizvodnja kakega tekmeca. A je vendarle hkrati poudaril, da bo njegovo podjetje nadaljevalo strategijo v različnih smereh, ki vključujejo tudi hibridna vozila ter pogon s pomočjo vodika. Kot je znano, je Toyota že dolga leta zagovornica vodika za gorivne celice (pogon na električni motor), pred kratkim pa so poudarili, da si bodo prizadevali tudi za uporabo vodika v motorjih z notranjim zgorevanjem.

Tojoda je takrat rekel, da bi lahko s tem pomagali rešiti mnoga delovna mesta, ki bi z opustitvijo klasičnega pogona na Japonskem izginila. Če bi šli povsem na električni pogon, bi od 5,5 milijona ljudi, ki delujejo na Japonskem za avtomobilsko industrijo, en milijon ostal brez dela. Toyota tudi ni bila med podpisnicami izjave na nekdanjem okoljskem vrhu v Glasgowu, s katero so se nekateri veliki proizvajalci (General Motors, Ford, Mercedes) zavezali, da leta 2040 ne nameravajo več imeti motorjev na notranje zgorevanje.

»Smo globalno podjetje s polno paleto izdelkov, na različnih celinah so tudi načini uporabe vozila različni. Ljudem želimo pustiti možnost izbire, tega mi ne moremo nadzirati. Rajši, kot da bi se odločili, katero opcijo bomo izbrali in se usmerili le nanjo, imamo pripravljene vse možnosti, to je najbolje za našo konkurenčnost,« pa je v torek na novinarski predstavitvi dejal Akio Tojoda.