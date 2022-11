V Milanu več azijskih kot evropskih tekmecev

Te dni je v Milanu mednarodni salon motociklov z novostmi za leto, dve naprej. Spremembe v svetu so se dotaknile tudi motoindustrije. Spet je za njo težko leto, prihodnost je negotova.

Strožji predpisi glede emisij, cene goriv, ekonomska kriza, nove vrste pogona – elektrika, digitalizacija vsega, to je veliko ali preveč sprememb na vseh področjih glede navad in mobilnosti (prehitro) razvijajočega se sveta. Eno je na dlani, vsi veliki igralci čutijo, da morajo pri vsem tem aktivno sodelovati, zato je bilo tudi na razstavi v prestolnici Lombardije opaziti, da skoraj vsako ime pripravlja ali že predstavlja kako tovrstno novost.

Ofenziva z vzhoda

Električna honda EM1 ima eleganten in preprost dizajn. FOTO: Jan Jolič Lieven

Daleč največ novosti ali pa večino so pripravili veliki štirje z Daljnega vzhoda, posebej Honda. Najpomembnejši je popolnoma nov model CL 500, retro scrambler kot vsestranski motocikel, ki črpa navdih in obliko iz legendarnega zlatega obdobja v 70. letih prejšnjega stoletja. Motor ima moč 39 kW, sposojen je iz modela rebel 500 in nekoliko prilagojen novim nalogam, spredaj ima 19- in zadaj 17-palčna kolesa, enojne disk zavore, seveda z ABS, vse luči svetijo v led tehniki, instrumentalna plošča je v obliki večje led ure. Ciljna populacija za ta motor je res široka, od mladih novih voznikov do povratnikov in starejših, ki jim bo že pogled na motor povrnil kak spomin iz mladosti. Menim, da bo to uspešnica naslednjih sezon in da bo moral kmalu dobiti konkurenco iz drugih hiš.

Hkrati je Honda obudila veliko ime, predstavila je novi transalp 750, model, za katerega so ljubitelji znamke nekoč skoraj moledovali. Tudi tokrat je to vsestranski motocikel, tako za mesto, vožnjo v službo ali za daljša potovanja. Motor ima prostornino 755 kubičnih centimetrov, moč 66 kW in popolnoma zapolnjuje vrzel segmenta enduro v lastni hiši. Isti stroj z nekoliko drugačnimi lastnostmi so vtaknili v hornet 750, ki je tudi velika novost za prihodnjo sezono.

Pri Yamahi je glavna zvezda premijski tracer 9GT+. FOTO: Eicma

Na koncu pa so predstavili še nov električni moped, kot so ga poimenovali, EM 1e. Eleganten in preprost dizajn, kompaktnih dimenzij in z nekaj manj kot 50 kilometri dosega ter baterijo, ki jo bo zelo enostavno odstraniti in vzeti s seboj na primer v službo, kjer jo lahko napolnimo za nadaljnjo vožnjo. Vse novosti je skrbno načrtoval Hondin italijanski oddelek, ki se je s svojimi modeli že izkazal.

Pomembna novost japonskega Suzukija je motocikel V-strom DE .FOTO: Jan Jolič Lieven

Suzuki je predstavil dve novosti. Prva je enduro model V-strom DE (desert express, 776 ccm, 62 kW), ki bo zapolnil vrzel med modeloma 650 in 1050. Isti motor se bo vrtel v cestnem motociklu z oznako GSX 8s.

Yamaha je na salonu veliko zanimanja vzbudila z novim modelom tracer 9GT+. Z njim gre v boj v premijskem razredu, prvič med japonskimi motocikli pa ima radarski tempomat s prilagodljivim zaviranjem. Poleg tega ima nov TFT-ekran, popolnoma nastavljivo vzmetenje in potovalna kovčka, v vsakega gre običajno velika čelada. Kawasaki ni pokazal nobene večje novosti, na ogled je postavil originalni motor GPZ 900 iz filma Top Gun.

Kaj pa evropske novosti?

Tokrat pravih novosti iz Evrope niti ni bilo. BMW ni prišel, na tem salonu naj bi se pojavil vsaki dve leti. Triumph je predstavil nove barvne odtenke in manjše novosti, pri Ducatiju je bila manjša novost model desert X (motor iz monstra, 937 ccm in 81 kW), o katerem smo že pisali kot o konceptu na EICMI 2019 in ga bomo verjetno lahko testno predstavili prihodnje leto. Skupina Piaggio (v kateri so še znamke Aprilia, Vespa in Moto Guzzi) je prenovila barve in verjetno še kaj, francoski Peugeot je popolnoma obnovil floto svojih skuterjev, ki sedaj z novimi TFT-zasloni in oblikami sledijo svetovnemu trendu.

Kawasaki GPZ 900 iz filma Top Gun FOTO: Jan Jolič Lieven

Preostali svet

Ameriške barve je branil Indian, velikega Harleyja Davidsona ni bilo. Kitajski proizvajalci so bili varno umaknjeni pod okriljem včasih znanih in slavnih evropskih motociklističnih hiš (Moto Morini, Benelli, Italjet ...), kjer jim gre kar dobro. Kitajski paviljon je bil letos opazno manjši in skromnejši, kot da bi se kriza poznala ali napovedovala tudi pri njih. So pa imeli pri skuterjih in drugih dvokolesih največ pokazati na področju električnega pogona.

Royal enfield scram 411 deluje kot privlačen retro model. FOTO: Jan Jolič Lieven

Posebej je navdušil indijski Royal Enfield, izredno privlačen retro model ima dognan spremljevalni program dodatne opreme in oblačil. Je prava paša za oči in na stari celini precej finančno uspešen.

Tajvanski proizvajalci skuterjev so z dobrimi in po ceni ugodnimi izdelki razred zase. Keeway, Sym, Kymco in še kakšen so pokazali nekaj zanimivih skuterjev in konceptov, kakšen vozi le na električni pogon.

Paleta predvsem električnih koles znamke Fantic FOTO: Eicma

Prijetno presenečenje razstave je bila predstavitev italijanskih javnih služb (vojske, policije, finančne policije in mestnih služb), ki vse po vrsti pri svojih nalogah vedno bolj uporabljajo električna kolesa in trokolesa. Prav tako je bilo jasno, da je elektrika zmagovalec v kolesarstvu, na salonu je bilo videti izjemne primerke z zelo zanimivimi lastnostmi tako glede dosega, učinkovitosti kot polnjenja. Prihodnost bo električna, brez dvoma.