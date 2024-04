Veliko kličejo na nujno popravilo

V nadaljevanju preberite:

Nič novega ne bomo povedali, če rečemo, da izdelkov brez napak ni. O razlogih lahko le razmišljamo, pa naj gre za uvajanje novih (nepreverjenih) tehnik, neustrezen nadzor kakovosti, morda je vse skupaj tudi posledica stalnega pritiska na zniževanje stroškov za večji dobiček. Kakorkoli, tudi avtomobili se seveda kvarijo, in ko je zadeva resna v smislu varnosti, pač obstajajo evropske zahteve, ko je takšne stvari nujno izredno popraviti.

Včasih smo govorili o vpoklicih, zadnja leta pri nas prevladuje izraz odpoklic, v tujih jezikih to poznamo kot recall, rückruf, richiamo … Po podatkih spletne strani Car recalls.eu, ki se zbirajo v sistemu European Safety Gate, doslej znanem kot Rapex, je bilo lani v Evropski uniji 283 odpoklicev motornih vozil. To je bilo kar nekaj deset več kot leta 2022. Tako lani kot predlanskim je imel največ odpoklicev Mercedes-Benz, za njim pa Peugeot in BMW. Po številu modelov, na katere se nanaša odpoklic, je bil z dvajsetimi na vrhu Mercedes, sicer skupaj z BMW.