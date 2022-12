Veliko udobja, soliden doseg pa le z zmerno vožnjo

V nadaljevanju preberite:

Q4 sportback 50 e-tron je še ena možnost, ki jo pri Audiju ponujajo kupcem bolj ali manj premijskih električnih vozil. Še vedno je razmeroma visok križanec, ki pa se od običajnega Q4 razlikuje po kupejevsko speljanem zadku.

V skladu s koncernsko filozofijo stoji na enaki platformi kot VW ID.4 in škoda enyaq, v vsem drugem pa je čistokrvni audi. Na vseh koncih deluje mišičasto, k čemur dodatno prispevajo nizki pragovi na boku vozila in 20-palčna kolesa. Lahko tudi rečem, da dobro skriva dimenzije, saj na prvi pogled težko ugotoviš, koliko je v resnici dolg. Dejansko pa s 4,58 metra po velikosti spada v množico kompaktnih križancev, ki so na trgu. Sprednji del je prepoznaven po za audije značilni maski, zadnji malo manj, saj ga zaznamuje dvojno steklo, prek katerega se razteza spojler, kar nekoliko spominja na »japonski« dizajn in je po mojem mnenju šibkejši del celotne silhuete.

A pojdimo k njegovemu električnemu bistvu.