Višji standard za motoristične čelade

Več kot četrt stoletja spremljate razvoj motorističnih čelad. Kaj se je v tem času spremenilo?

Boris Kompare: »Kakovostne čelade se zaradi novih homologacijskih pravil načeloma ne bi smele podražiti, precej večji izziv pa bo prilagoditev za proizvajalce nizkocenovnih in manj kakovostnih čelad.«

FOTO:osebni arhiv



Kateri so po vašem ključni mejniki v razvoju čelad?



V kratkem se obeta pomembna sprememba z novim varnostnim standardom. Kdaj bo začela

veljati?



Katere so ključne novosti novega standarda?



Kaj to pomeni za motorista?



Strokovnjaki za varnost iz tujine novi standard pozdravljajo, a opozarjajo, da se bo najverjetneje skrčila pestrost ponudbe čelad in dvignila njihova cena. Ali že imate kakšne informacije o tem?

Točke preizkušanja udarcev po dosedanjem standardu (rumeno) in po prihajajočem (vijolično).



Še tako strog varnostni standard ne koristi, če izberemo napačno čelado. Kaj bi svetovali motoristom, ki kupujejo čelado, predvsem tistim, ki so se za ta hobi šele odločili?

Motoristične čelade so se začele množično uporabljati šele pred dobrimi 40 leti, ko so njihovo uporabo postopoma začeli predpisovati v vedno več državah – v Nemčiji na primer so jih uzakonili leta 1976. Kakšen tehnološki razvoj doživljajo čelade zdaj in kaj prinaša novi varnostni standard, smo povprašali odličnega poznavalca čelad,, direktorja velenjskega podjetja Compaco, kjer že več kot 25 let zastopajo italijanskega proizvajalca čelad Nolan.Marsikaj, predvsem pa so čelade postale bolj aerodinamične, varnejše, udobnejše, bolj zatesnjene, učinkoviteje prezračevane in še bi lahko naštevali. Zelo pomembna pridobitev, ki močno izboljša varnost vožnje v vlažnem in hladnem vremenu, je gotovo vložek pinlock, ki preprečuje megljenje vizirja tudi v najslabšem vremenu. Zanimiva popestritev so bili tudi posebej za čelade razviti sistemi za komuniciranje …V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je Nolan predstavil prvo čelado z vzmetnim mehanizmom vizirja. Konkurenti so takrat za namestitev vizirja na čelado še uporabljali pritrdilne gumbe z neti. V osemdesetih sta bila razvita učinkovit sistem prezračevanja čelade – JSW (Jet Stream Wing) in zaponka Microlock, ki je še danes najudobnejša zaponka za zapenjanje podbradnega pasu. Devetdeseta so zaznamovale čelade »flip-up«, pri katerih odpiramo celoten obrazni del. Nolanov sistem se odpira po eliptični krožnici, zato odprta čelada ne štrli visoko v zrak. V začetku novega tisočletja pa so komunikacijski sistemi ponudili novo, predvsem pa prijetno dimenzijo vožnje motocikla.Nova homologacijska pravila za motoristične čelade (UN/ECE 22-06) so bila v Evropski uniji ratificirana 1. julija 2020, vendar je predvideno, da bodo uvedena postopoma. Šest mesecev od objave zakonodaje (januar 2021) proizvajalci čelad in vizirjev že lahko prostovoljno uporabljajo nova pravila, sočasno pa se še vedno izdajajo homologacije po starem standardu. Z začetkom leta 2022 bo postalo testiranje novih modelov čelad in vizirjev po novih pravilih obvezno. Z začetkom leta 2023 testiranje po stari homologaciji ne bo več mogoče, julija 2023 pa je predvidena prepoved prodaje čelad in vizirjev s staro homologacijo. Pri tem velja opozoriti, da dokončno zakonodajo in svoja pravila sprejme vsaka članica Evropske unije zase.Zaostrujejo se varnostne zahteve, povečuje se hitrost testnih udarcev, ki jih mora čelada prestati, število testnih točk se povečuje s šest na 18 enakomerno razporejenih udarnih točk po vsej površini čelade. Vizirje bodo preizkušali z udarcem visoke hitrosti (60 m/sek s šestmilimetrsko kroglo v predelu oči), močno zatemnjeni vizirji in sončne zaslonke bodo morali biti po novem svetlejši. Čelade bodo morale biti atestirane skupaj z vgrajenimi komunikacijskimi sistemi, predvideni so tudi dinamični testi za podbradne pasove in za vse čelade tudi test snemanja z glave ipd.Več varnosti in kakovostnejše čelade.Kakovostne čelade se zaradi novih homologacijskih pravil načeloma ne bi smele podražiti, precej večji izziv pa bo prilagoditev za proizvajalce nizkocenovnih in manj kakovostnih čelad.Čelada varuje glavo in življenje! Priporočam, da si za nakup vzamejo čas. Veliko časa. In naj ne hitijo z nakupom. Preden se odločijo za cenovni razred čelade, naj raje preizkusijo več modelov, da dobijo občutek za pomembne razlike. Pametno je izbrati znamko, vredno zaupanja! Skrbneje narejena čelada je tudi zmogljivejša. Znano ime s proizvodnjo v urejeni državi je bolj zaupanja vredno kot izdelek neznanega izvora iz okolja, ki ima nizke tehnične, varnostne, kakovostne in okoljske kriterije. Tisti, ki čelade le sestavlja in nima razvoja, je že po definiciji v zaostanku, saj nima izkušenj s konstrukcijo in materiali. Naj ne kupujejo mačka v žaklju in naj izkoristijo testne vožnje, ki jih zagotavljajo boljši prodajalci. Ker pa bodo čelado uporabljali več let, ob nakupu ni odveč pomisliti tudi na servis, garancijo in nadomestne dele.Blaž Kondža