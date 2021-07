Vlak, ki zmore hitrost 600 km/h

Kitajska je objavila podatke in podobo superhitrega vlaka, ki naj bi dosegel hitrost kar 600 km/h. Kot zatrjujejo, je to že dokončana proizvodna različica študije, ki so jo prvič predstavili leta 2019. Zahodne agencije prenašajo kitajske navedbe, da gre za povsem na Kitajskem razviti izdelek, proizvajalec je China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), izdelovali ga bodo v provinci Qingdao.



To naj bi bil doslej najhitrejši vlak vrste maglev (angleška kratica za magnetic levitation), ki s pomočjo elektromagnetne sile »lebdijo« nad progo. CNN navaja še trditev Liang Jianyinaga, vodilnega inženirja pri CRRC, da se vlak poleg izjemne hitrosti odlikuje še z zelo majhnim hrupom in da potrebuje manj vzdrževanja kot druge vrste zelo hitrih vlakov. Kitajska to tehniko uporablja že skoraj dve desetletji, a po navedbah Reutersa v zelo omejenem obsegu. Takšna razmeroma kratka, 30-kilometrska linija središče Šanghaja povezuje z letališčem tega velemesta. Da bi tako hiter vlak povezoval mesta, kot sta Šanghaj in Čengdu, torej na daljših razdaljah, pa so stvari šele v načrtovanju.



Načeloma naj bi bil cilj pripraviti »transportne kroge«, v okviru katerih bi ti vlaki med velemesti vozili približno tri ure. Tovrstni sistemi superhitrih vlakov so poleg Kitajske danes najbolj uveljavljeni v azijskih velesilah. Kot je pred časom poročala agencija Bloomberg, sta v tem pogledu na svetu glavni tekmici Kitajska in Japonska. Slednja je nekoč s tem začela prva in bila v prednosti, sedaj pa naj bi bili Kitajci vse boljši. Japonci imajo vseeno še velike načrte, njihovo železniško podjetje JR Central ima jugozahodno od Tokia testno progo, kjer naj bi vlaki poskusno že vozili s hitrostjo več kot 500 kilometrov na uro, znan pa je načrt, da bi do leta 2037 s takšno superhitro železniško linijo povezali Tokio in Osako.

Komentarji: