Vlažna cesta z odpadlim listjem je lahko kot drsališče

Spremembe vremena vplivajo tako na vozne razmere kot na stanje naših vozil. Resda snega še nimamo, zato pa je več dežja, vlage in mrzlega zraka, tako so stekla nemalokrat zarošena in močno zmanjšajo vidljivost iz avtomobila.

Jesen v naših krajih prinaša drugačne razmere na cesti, močno vpliva tudi na stanje avtomobilov, še posebno tistih, ki so parkirani zunaj. V jesenskih mesecih je cestišče bolj vlažno, precej je odpadlega listja, zato je asfalt na marsikaterem odseku bolj spolzek, posledica pa je, da lahko voznik hitro izgubi nadzor nad vozilom.

Previdnost je še posebno nujna na osojnih delih, kjer je lahko še več vlage na cestišču, ob nižjih temperaturah in v višje ležečih predelih pa se na takšnih odsekih že lahko pojavi poledica. In ker je na drevesih ob cesti manj listja, skozi veje ob sončnem vzhodu in zahodu prodira več sončnih žarkov, ki voznika lahko zaslepijo. Previdna vožnja je zato nujna tako v slabem kot lepem vremenu. To še zlasti velja za motoriste, ki v teh dneh lovijo zadnje sončne žarke in priložnosti za motoristične užitke, saj jih lahko preseneti spolzka cesta, polna vlažnega listja. Kajti takšna cesta hitro postane drsališče.

Preden sedemo za volan, obvezno očistimo stekla in ogledala. FOTO: Shutterstock

Priporočljivi gumijasti predpražniki

Takšni madeži na sedežih pričajo, da smo nanj večkrat sedli v premočenih oblačilih. FOTO: Shutterstock

Spremembe so največkrat očitne, že ko v avtomobil vstopimo. Stekla so zarošena ali celo zamrznjena, v avtomobilu je lahko zatohel vonj, kar je vse posledica povečane vlage in nižjih temperatur. Pri nemškem avtomobilskem združenju Adac so zato pripravili pregled, kako ravnati ob povečani vlagi v vozilu.

Predvsem pozimi vlago v avtomobil prenesemo kar potniki sami, saj se naša mokra oblačila in sneg sušijo v notranjosti, s čimer se vlaga nabira v oblazinjenju in talnih oblogah. Težava nastane, če se vlaga v vozilu pri nižjih temperaturah ne posuši ustrezno. Eden prvih ukrepov je tako, da v avtomobil sedemo s čim bolj suhimi oblačili. Če to ni mogoče, je priporočljivo imeti gumijaste predpražnike in nato vodo redno odstranjujemo. Če predpražniki niso gumijasti, jih je treba redno in ustrezno sušiti.

Na povečanje vlage v avtomobilu lahko vpliva tudi puščanje vrat, oken in prtljažnih vrat. Marsikdaj tega ne opazimo takoj, saj se voda nabira v izolacijskih materialih, zato je koristno redno preverjanje in vzdrževanje tesnil, sploh pri starejših vozilih. Kadar opazimo puščanje tesnil, je najbolje, da se čim prej oglasimo v servisni delavnici. Ob tem je treba preveriti tudi strešno pomično okno, ali so vse odtočne cevi ustrezno pretočne.

Previdnost je še posebno nujna na zasenčenih delih.

Povečano vlago sušimo z več ogrevanja in vključeno klimatsko napravo.

Zaradi vlage se sčasoma lahko razvijeta celo plesen in rja.

Najmanj vlage je na čistih steklih

Najbolj preprosto zarošene šipe osušimo s čisto krpo. Strokovnjaki poudarjajo, da se vlaga najmanj useda na čista stekla. Če jih redno čistimo, najbolje s čistilom za steklo, bomo imeli manj težav zaradi rosenja šip.

Povečano vlago lahko ustrezno preganjamo predvsem z ustreznim prezračevanjem, s povečanjem ogrevanja in vključeno klimatsko napravo. Najbolje je, da izberete način »odmrzovanje«, ali da spredaj in zadaj vključite grelec vetrobranskega stekla. Ko želite odstraniti vlago, je priporočljivo, da zračnike in ogrevanje usmerite neposredno proti vetrobranskemu steklu.

Naj opozorimo, da mnogo vozil novejšega letnika v samodejnem načinu delovanja klimatske naprave (stikalo auto) v hladnejših mesecih izklopi kompresor z namenom varčevanja goriva. Posledično se nam lahko začnejo rositi stekla, zato velja preveriti, ali je kompresor klimatske naprave sploh vključen (stikalo A/C). Kadar je zunanji zrak bolj suh od zraka v vozilu, je smiselno, da odprete okna in tako prezračite vozilo. Pri tem je treba biti pozoren na pravilno delovanje (in servisiranje) klimatske naprave.

Vlažno garažo med drugim prepoznamo po lužah, ki se skoraj nikoli ne posušijo. FOTO: Shutterstock

Listje se lahko znajde tudi pod pokrovom

Če imate avtomobil parkiran pod drevjem, je nujno odstranjevati odpadlo listje in umazanijo z vetrobranskega stekla, prav tako se listje večkrat znajde pod pokrovom motorja ali pod prtljažnimi vrati. Če listja ne odstranjujemo, se lahko zamaši odtok, sčasoma lahko uniči tudi barvo.

Pred vlago niso varni niti avtomobili v garaži, še posebno če je prostor slabo prezračen. Takega hitro prepoznamo po lužah, ki se skoraj nikoli ne posušijo. Na kratki rok lahko garažo prezračimo z odprtimi garažnimi vrati, na dolgi rok z vgrajenim prezračevanjem.

Na vlago v avtomobilu moramo torej biti pozorni tako zaradi varnosti kot zaradi vzdrževanja, saj se sčasoma lahko razvijeta celo plesen in rja.