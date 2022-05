Vodik še ni rekel zadnje besede

V prispevku preberite:

Vodik kot pogonska rešitev za vozila nikakor ni nova tema. Avtomobili na gorivne celice in vodik so vozili že zdavnaj, nekoč so to rešitev predstavljali kot najvišjo in končno obliko alternative. A vendarle tehnika do danes vsaj v avtomobilih nikoli ni dobila večjega zagona. Prizadevanja se nadaljujejo, čeprav morda bolj pri tovornjakih in avtobusih.

Zakaj so za to pogonsko tehniko bolj primerni kot avtomobili? Kako deluje gorivna celica? Koliko je po svetu polnilnic za vodik in v čem je glavni izziv njegovega pridobivanja?