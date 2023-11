Volvo prihodnosti prvič na ogled v Sloveniji

Volvo je slovenski javnosti predstavil novega člana svoje električne družine – Volvo EX30, ki združuje glavne vrednote švedske znamke. Novi SUV so zasnovali za zagotavljanje varnejše, priročnejše in prijetnejše mobilnosti, ki je tudi izjemno prijazna do narave – Volvo EX30 ustvarja najmanjši ogljični odtis med vsemi vozili znamke Volvo.

FOTO: Volvo

Majhen, a mogočni SUV

»Popolnoma električni EX30 je naš najmanjši SUV doslej, vendar je pomembna novost tako za naše stranke kot za naše podjetje. Radi rečemo, da je EX30 majhen, vendar mogočen, saj ponuja vse, kar bi pričakovali od vozila Volvo, vendar v manjši obliki. Kot pri vsakem vozilu Volvo gre za izjemen izdelek, ki je varen in zasnovan za ljudi in njihove potrebe,« je ob mednarodni predstavitvi avtomobila v Milanu dejal izvršni direktor Volva Jim Rowan.

Kupci z zelo dostopnim EX30 – njegova cena se začne pri dobrih 39.000 evrih – dobijo vrhunski, popolnoma električni SUV, za katerega odštejejo približno toliko kot za enakovredno vozilo z motorjem z notranjim zgorevanjem.

Poleg tega podatki začetne analize na dveh trgih kažejo, da so skupni stroški lastništva trenutno nižji kot pri drugih popolnoma električnih vozilih Volvo ter močno pred konkurenco v segmentu električnih, majhnih vozil SUV. »Zavedamo se, da so cena in stroški lastništva še vedno eden največjih pomislekov, ko se ljudje odločajo za prehod na električno vozilo,« pravi Jim Rowan, izvršni direktor Volva, in doda, da želijo prav z Volvom EX30 vrhunsko, popolnoma električno mobilnost približati širšemu občinstvu, kar bo omogočilo napredek in pospeševanje prehoda na popolno elektrifikacijo, ki jo potrebujeta naša industrija in družba.

FOTO: Volvo

Ekskluzivno: Volvo EX30 od 9. do 11. novembra na ogled v Ljubljani Bi si radi pobliže ogledali novi električni Volvo EX30? Švedski športni terenec bo na ogled v četrtek, 9. novembra, v ljubljanskem Neubaru ter v petek in soboto, 10. in 11. novembra v prodajnem salonu Volvo v ljubjanskem BTC (Volvo Car center Ljubljana, Leskoškova 2, Ljubljana).

EX30 je majhen SUV, ki vrednote znamke Volvo predstavlja v velikem stilu. Dolga medosna razdalja, velika kolesa in enakomerni previsi zagotavljajo uravnoteženo in izpopolnjeno zunanjost. Vozilo je izrazito električno, kar se odraža v samozavestnem sprednjem delu, zaprtem ščitu in digitalni upodobitvi žarometov v obliki Thorovega kladiva. Pet živahnih zunanjih barv, od elegantne Cloud Blue do svetle in izrazite Moss Yellow, za katero je navdih lišaj, ki raste na skalah na švedski zahodni obali, daje vozilu značaj in osebnost.

FOTO: Volvo

Električni pogon po vaši meri

Pri Volvu EX30 so naredili pomemben korak naprej in kupcem zagotovili svobodo pri izbiri tehnologije baterije, ki najbolje ustreza njihovim potrebam. Novi EX30 je tako na voljo s tremi možnostmi pogonskega sklopa in dvema različnima vrstama baterije, kar omogoča, da model EX30 ponudijo po privlačni vstopni ceni.

Če večino časa preživite v mestu ali med polnjenji običajno prevozite krajše razdalje, bo najprimernejša izbira enojni elektromotor z baterijo LFP. Proizvodnja baterije LFP s standardnim dosegom, ki uporablja kemijo litij-železovega fosfata, je stroškovno učinkovitejša in zahteva manj virov, kar pomeni, da je najboljša izbira, če ne potrebujete največjega dosega.

Če želite povečati doseg, je različica Single Motor Extended Range z baterijo NMC z večjim dosegom prava izbira za vaš EX30. Baterija NMC vsebuje litij, nikelj, mangan in kobalt ter energijo proizvaja učinkoviteje kot LFP. Ta možnost enojnega elektromotorja z večjim dosegom zagotavlja doseg med polnjenji do 480 km.

Če vam je najpomembnejša zmogljivost, izberite različico Twin Motor Performance, v kateri je Volvo združil baterijo NMC in dodatni elektromotor. Različica pogona na vsa kolesa modela EX30 zagotavlja 315 kW (428 konjskih moči) in v 3,6 sekunde pospeši od 0 do 100 km/h – to je uradno Volvo z najhitrejšim pospeševanjem doslej.

FOTO: Volvo

EX30 se prav tako hitro polni. Različica Twin Motor z večjim dosegom ima zmogljivost polnjenja do 153 kW, zmogljivost vozila s standardnim dosegom pa je 134 kW. To pomeni, da lahko baterijo napolnite od 10 do 80 odstotkov v nekaj več kot 25 minutah. Prek osrednjega zaslona in aplikacije vozila lahko nastavite jakost toka, največjo raven napolnjenosti in čas začetka polnjenja.

Za najboljšo izkušnjo vožnje smo prilagodili podvozje modela EX30, da bi kar najbolje izkoristili kompaktne mere vozila. Nizko težišče ter precej nizko in enakomerno porazdeljeno težo dopolnjujeta enostavna vožnja in okretnost v mestu in drugod.

Manjši ogljični odtis in več varnosti

Volvovi inženirji so EX30 zasnovali tako, da ima najmanjši ogljični odtis med vsemi vozili Volvo doslej in predstavlja pomemben korak k uresničitvi njihovih trajnostnih ciljev. S spopadanjem z emisijami v celotnem proizvodnem in življenjskem ciklu ter s premišljeno uporabo materialov znotraj in zunaj so zmanjšali skupni ogljični odtis pri 200.000 prevoženih kilometrih na manj kot 30 ton.

Kako so pri Volvu zmanjšali ogljični odtis Volva EX30 na 75 odstotkov njihovih trenutnih električnih modelov? Oblikovanje manjšega vozila pomeni, da za izdelavo potrebujejo manj materiala. Aluminij in jeklo k emisijam CO 2 , povezanim s proizvodnjo, prispevata največ. Za izdelavo novega majhnega EX30 se ju porabi manj, ob tem pa je več uporabljenih materialov recikliranih. Približno četrtina vsega aluminija, uporabljenega za izdelavo vozila, je reciklirana, prav tako je recikliranih približno 17 odstotkov vsega jekla, uporabljenega za izdelavo Volva EX30, kar dodatno zmanjšuje vpliv teh materialov na okolje.

FOTO: Volvo

EX30 je zasnovan tako, da je varen, kot bi pričakovali od vozila Volvo, in v kaotičnem mestnem okolju varuje vas in druge. Del standardne opreme je na primer posebna varnostna funkcija za kolesa, ki preprečuje trke ob vrata vozila tako, da vas opozori, če boste vrata odprli pred kolesarjem, motoristom ali tekačem.

Volvova zaščitna varnostna tehnologija dodatno ponazarja, kako so za njihov novi mali SUV uporabili visoke varnostne standarde. Vsebuje najsodobnejšo tehnologijo naslonov in vrhunsko konstrukcijsko zasnovo, ki izpolnjuje Volvove ambiciozne interne varnostne zahteve – njihova vozila so opremljena za različne scenarije v resničnem svetu.

Odlični voznikovi pomočniki

Cilj modela EX30 je tudi bolj priročna, sproščujoča in prijetnejša vožnja, kar omogočata vrhunska tehnologija in premišljena zasnova notranjosti v skandinavskem slogu. Izbirate lahko med štirimi značilnimi notranjostmi, od katerih ima vsaka svoj značaj in pametne možnosti shranjevanja v kabini.

Te funkcije s kontekstno uporabniško izkušnjo z enojnim zaslonom, vgrajeno storitvijo Google in najnovejšo različico informacijsko-razvedrilnega sistema so zaščitni znaki prave zasnove vozil Volvo.

Volvo EX30 je prvo vozilo švedske znamke, ki vključuje novo generacijo funkcije Park Pilot Assist. Spopade se lahko z vsemi vrstami parkirnih mest, vključno z vzporednimi, ukrivljenimi, pravokotnimi in diagonalnimi v obliki ribje kosti, s čimer je parkiranje na ozkih prostorih preprosto.

FOTO: Volvo

Nova funkcija Park Pilot Assist prepozna vsa razpoložljiva parkirna mesta v bližini. Ko se dotaknete želenega mesta v novem uporabniškem vmesniku 3D, bo funkcija upravljala pedal za plin, zavore in krmiljenje. Med nadzorom nad postopkom parkiranja zaslon prikaže razdaljo do predmetov, kot so vozila, stene in stebrički, v metričnih ali imperialnih enotah.

Tako kot pri drugih vozilih Volvo so tudi pri modelu EX30 sodelovali s tehnološkimi partnerji, kot so Google, Apple in Qualcomm, da bi zagotovili najboljšo uporabniško izkušnjo. Za zagotavljanje najboljše platforme informacijsko-razvedrilnega sistema so sodelovali tudi z družbo ECARX prek skupne družbe za programsko opremo HaleyTek.

Brezskrbnost bivanja

V vozilu EX30 bo na voljo tudi priročna funkcija digitalnega ključa, ki zagotavlja enostavno deljenje vozila z drugimi. Tehnologija je zgrajena na naprednih industrijskih standardih UWB in CCC in bo zato združljiva s široko paleto blagovnih znamk in modelov telefonov.

Namenska aplikacija za vozilo vsebuje vse relevantne storitve, povezane z vozilom, od polnjenja do iskanja vozila na polnem parkirišču, zaklepanja in ogrevanja na hladen zimski dan. Prav tako lahko model EX30 prejme brezžične posodobitve programske opreme, ki ga bodo sčasoma izboljšale.

FOTO: Volvo

Poleg tega lahko za Volvo EX30 izbirate med petimi različnimi temami ambientalne osvetlitve, ki jih je navdihnila skandinavska pokrajina in se subtilno spreminjajo v barvah, kar notranjosti daje občutek brezskrbnosti.

Ne glede na to, ali vam je bolj všeč topla sončna svetloba, ki prodira skozi listje skandinavskega gozda, sončni zahod na švedski zahodni obali, svetovno znani severni sij, zlato poletno nebo švedskega poletja ali svetlost mestnega sončnega zahoda – bo vaš EX30 napolnjen z barvami po vaši izbiri. Za poglobljeno izkušnjo lahko temo osvetlitve združite z ambientalnimi zvoki.

Podeželsko potovanje v slogu

Na koncu imamo za vas še presenečenje. Prihodnje leto bo model EX30 na voljo tudi kot različica Cross Country. Knjige naročil za to posebno različico našega malega električnega SUV-ja se bodo odprle leta 2024, proizvodnja pa se bo verjetno začela pozneje v tem letu.

Volvo EX30 Cross Country bo zasnovan na podlagi dolge dediščine modelov Cross Country, slavne linije modelov za stranke, ki od vozila pričakujejo več dogodivščin. Na voljo bo s številnimi funkcijami po meri, kot so večja oddaljenost od tal, 19-palčna črna kolesa in možnost 18-palčnih koles s pnevmatikami po meri.

Na brezpotjih bo model EX30 Cross Country mogoče prepoznati po ploščah na podvozju spredaj, zadaj in ob straneh, posebnih črnih ploščah na sprednjem odbijaču in prtljažniku ter elegantni blagovni znamki Cross Country – majhna švedska zastava na pokrovu motorja je samo pika na i.

Oglejte si razkritje novega modela EX30 skozi besede izvršnega direktorja Jima Rowana:

Konfigurirajte svoj Volvo EX30 Vas je novi Volvo EX30 navdušil? Obiščite spletni konfigurator in si oblikujte Volvo EX30 po svojih željah.

FOTO: Volvo

Dizlu je odklenkalo Na prireditvi Climate Week NYC je družba Volvo Cars najavila konec dizelskega motorja, pri čemer bo njihovo zadnje vozilo z dizelskim motorjem izdelano v začetku leta 2024. S tem bo družba med prvimi tradicionalnimi proizvajalci vozil, ki bodo naredili ta korak. V ospredju Volvovega podnebnega akcijskega načrta je vlaganje v tehnologije prihodnosti. Do leta 2030 nameravajo pri švedski znamki prodajati samo še popolnoma električna vozila, do leta 2040 pa želijo postati podnebno nevtralno podjetje. Te jasne smernice za popolno elektrifikacijo so med najbolj ambicioznimi načrti preobrazbe katerega koli tradicionalnega proizvajalca vozil. Ta mejnik je skladen z njihovo lansko odločitvijo, da prenehajo razvijati nove motorje z notranjim zgorevanjem. Novembra 2022 so prodali svoj delež v enoti Aurobay, skupnem podjetju, ki je krilo vsa njihova preostala sredstva motorjev z notranjim zgorevanjem. Za razvoj novih motorjev z notranjim zgorevanjem zdaj iz proračuna za raziskave in razvoj ne bodo namenili niti krone več, sporočajo iz družbe. »Zdaj, v tem ključnem času za naš planet in človeštvo, svet potrebuje samo vodstvo,« pravi Jim Rowan, izvršni direktor Volvo Cars, in nadaljuje: »Industrijski in politični voditelji morajo končno zavzeti močno in odločno držo ter ponuditi smiselno politiko in ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. Zavezujemo se, da bomo opravili svoj del, ter želimo spodbuditi konkurente in politične voditelje po vsem svetu, da opravijo svojega.« »Električni pogonski sklopi so naša prihodnost in boljši od motorjev z notranjim izgorevanjem, saj ustvarjajo manj hrupa in manj tresljajev ter prinašajo manjše stroške servisiranja za stranke in so brez emisij iz izpušne cevi,« še pove Rowan in dodaja: »Popolnoma smo osredotočeni na ustvarjanje široke ponudbe vrhunskih, popolnoma električnih avtomobilov, ki imajo vse, kar naše stranke pričakujejo od vozil Volvo, poleg tega pa so ključni del našega odziva na podnebne spremembe.«

Naročnik oglasne vsebine je Mreža servisov