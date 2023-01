Vročekrvna Španka

V prispevku preberite:

»To je to!« je rekel možakar, ki se je zaverovano sprehodil okrog vozila. »Je vaš?« se je s pogledom obrnil proti meni, ki sem stal nekaj metrov stran. »Saj ni nič posebnega, okrog 150 konjev …« sem se pošalil v odgovor. »Ne bo držalo, kolikor vem, jih ima kar 390 …« Nedvomno je formentor VZ5 avto za avtomobilske poznavalce in sladokusce, sicer poln najnovejše elektronske »navlake«, z radarskim tempomatom in asistenco za ohranjanje voznega pasu na čelu, skratka s tako imenovano avtonomno vožnjo druge stopnje. A na srečo se vse to z dvema klikoma na večfunkcijskem volanskem obroču izklopi in ostaneta le voznik in stroj. Stroj v pravem pomenu besede.