Vstopnica v motociklistični svet

V prispevku preberite:

Retro motocikli so še vedno zelo v modi, skorajda ni evropske, japonske, kitajske ali kake druge znamke, ki ne bi imela vsaj modela ali dveh v tem segmentu. Yamaha s svojim XSR 125 je bila ena prvih, ki je začutila ta modni trend in ponudila model z začetka lestvice, ki pa deluje precej bolj odraslo, kot kažejo nalepke.

Ta modni trend je poklon oblikovanju in modelom motociklov iz zlate dobe, 70. in 80. let prejšnjega stoletja, ko so bili sanje moškega sveta vseh starosti. Danes je s poplavo vseh mogočih oblik in namenov malo drugače, so pa ti modeli postali modne ikone vseh tovarn, ki kaj dajo nase. V večini primerov jih ni težko dobiti na vrhu modelske lestvice, veliko manj pa jih je na začetku, pri vstopnih modelih. Tu je Yamaha zadela v polno.