Za pametno polnjenje avtomobilov

Postopno večje število električnih avtomobilov prinaša največji izziv na področju njihovega polnjenja, za ustrezen prehod v t. i. zeleno mobilnost pa je potrebno sodelovanje različnih udeležencev.

Takšen projekt so včeraj predstavila podjetja Telekom Slovenije, Eles in NGen, gre za povezavo polnilne infrastrukture, infrastrukture proizvodnje električne energije in usklajevanje delovanja obojega. Namenjen je upravljanju voznih parkov, torej predvsem podjetjem, ki imajo večje število električnih avtomobilov.

Če so ta priklopljena dlje časa, se glede na razmere v sistemu spreminja priključno moč, da ni šokov v omrežju. Polnjenje z nižjo močjo je po drugi strani cenejše, omenjali so tudi ugodnosti za sprejemanje takšnega prilagajanja.

Na predstavitvi v živo so prikazali delovanje novega sistemskega pristopa in na daljavo regulirali polnjenje električnih vozil na lokacijah Telekoma Slovenije in Elesa.

Kot pravijo, bi dolgoročno ta infrastruktura lahko podpirala tudi koncept, da bodo e-vozila lahko delovala kot hranilniki električne energije in jo po potrebi tudi sproščala v omrežje.