Že zdaj kultni Multivan – za popoln stik z naravo in udobje brez kompromisov

Družabno življenje, družinske dogodivščine in navdihujoči dopustniški dnevi nam bodo vsem ostali v nepozabnem spominu, če si bomo za sopotnika izbrali avtomobil, ki nam bo resnično stal ob strani in nam ponujal udobje velikih razsežnosti. Sodobne družine in aktivni posamezniki potrebujejo vozilo, ki ne le zadovolji njihove vsakodnevne potrebe, temveč jim omogoča tudi popolno udobje in prilagodljivost na poti. Z napredno tehnologijo, izjemno prostornostjo in prilagodljivo notranjostjo je zasnovan za tiste, ki cenijo kakovostno preživet čas z najbližjimi.

Volkswagnov Multivan je več kot le avtomobil – je popoln partner za vse, ki iščejo neustavljivo ravnovesje med udobjem, prostornostjo in prilagodljivostjo. Bo tako kot legendarno Volkswagnovo vozilo, ki mu ljubkovalno rečemo kar Bulli, tudi sedma generacija Multivana postal naš novi dom na kolesih, zbirateljski kos ali samo predmet oboževanja, ki nam bo ob vsakem srečanju narisal nasmeh na obraz?

Popoln sopotnik za družinske dogodivščine

Multivan Family, akcijski model, odlikuje prilagodljivost, ki omogoča različne postavitve sedežev, vključno z možnostjo zlaganja in odstranjevanja zadnjih sedežev, kar vozilo prelevi v pravi mobilni dom. FOTO: Volkswagen

Multivan Family je namenjen družinam in aktivnim posameznikom, ki živijo dinamično življenje. Ta sodobni Multivan združuje vrhunsko tehnologijo, napredne varnostne funkcije in izjemno prilagodljivost, kar omogoča, da se brez težav prilagaja vsem potrebam – od vsakodnevnih družinskih obveznosti do pobegov v naravo ob koncu tedna. Ne glede na to, ali gre za prevoz športne opreme, kampiranje ali daljše družinske izlete, Multivan Family ponuja prostor, funkcionalnost in udobje, ki omogočajo, da vsak trenutek preživimo brezskrbno in v popolnem stiku z naravo.

Za aktivne družine in posameznike, ljubitelje aktivnosti na prostem in športnike, ki cenijo svobodo in fleksibilnost, je Multivan Family nepogrešljiv na vseh poteh. Ker so sedeži premični in zložljivi, lahko vozilo hitro postane tudi udobna mobilna hišica na kolesih. Enojne sedeže v zadnjem delu vozila je namreč mogoče odstraniti v le nekaj potezah.

Brezmejna svoboda izbire med različnimi modelskimi izvedbami

Novi Multivan je na voljo v enajstih barvah in treh barvnih kombinacijah. Opremljen je s številnimi naprednimi asistenčnimi sistemi, ki pripomorejo k varnosti in udobju. FOTO: Volkswagen

Na voljo je v treh modelskih izvedbah:

Klasični Multivan s petimi sedeži in bogato serijsko opremo je popoln vsestranski model za vsakodnevne potrebe in je še posebej prilagojen mladim staršem z majhnimi otroki.

s petimi sedeži in bogato serijsko opremo je popoln vsestranski model za vsakodnevne potrebe in je še posebej prilagojen mladim staršem z majhnimi otroki. Udoben Life s sedmimi sedeži, novim podvozjem in številnimi asistenčnimi sistemi je idealen za sproščeno potovanje.

s sedmimi sedeži, novim podvozjem in številnimi asistenčnimi sistemi je idealen za sproščeno potovanje. Razkošni Style s prav tako sedmimi sedeži je idealen za samostojne podjetnike in številne urbane vožnje.

Enkratna priložnost za nakup Multivana Family Volkswagen je samo v septembru pripravil omejeno ponudbo vozil Multivan Family. Zdaj je namreč Multivan Family lahko vaš že za 44.200 EUR*. Akcijski model je poleg bogate opreme Life dodatno opremljen še s paketom Asistence, paketom Parkirne Asistence, IQ. LIGHT-LED matrični žarometi, zatemnjenimi stekli v potniškem prostoru in aktivnim informacijskim zaslonom »Pro«.

Potniška kabina kot udobno omizje ali velik prostor za prevoz koles

FOTO: Volkswagen

V Multivanu boste sedeli višje, kot v številnih SUV-jih, kar je izjemno udobno na daljših vožnjah in vam ponuja dobro preglednost nad dogajanjem na cestišču. Oba sprednja sedeža se tudi prilegata vašemu telesu in imata dodatne naslone ter druge funkcije. Naj prišepnemo, da bodo otroci po dolgem dnevu na zasneženih pobočjih veseli ogrevanja na zadnjih sedežih.

Ne glede na izbiro modela Multivan ponuja vrsto funkcij, ki zagotavljajo udobno vožnjo. Sedeži v zadnjem delu vozila so zasnovani tako, da jih je mogoče enostavno premikati, obračati in odstraniti, kar omogoča prilagoditev prostora glede na potrebe vožnje. Zadnji sedeži so lahko obrnjeni drug proti drugemu in imajo lahko na sredini še mizico, tako da je nepozabna dogodivščina zagotovljena. Če so vsi sedeži obrnjeni v smer vožnje, pa dobimo veliko prostora za prevoz e-koles.

Varnost in udobje na prvem mestu

Med ključnimi sistemi je asistenca za ohranjanje smeri vožnje, ki samodejno popravi smer vozila ob odstopanju od voznega pasu. FOTO: Volkswagen

Vse izvedbe z različnimi kompleti opreme so izjemno funkcionalne, saj so serijsko opremljene z dvojimi drsnimi vrati, kar olajša natovarjanje prtljage in pripenjanje najmlajših potnikov. Odlikuje jih večfunkcijski usnjeni volan, ki še poudarja besedo »multi« v svojem imenu. Na volanu lahko upravljate asistenčne sisteme, prestavljate, urejate glasbo in klice ter preprosto uživate v vožnji.

Ker so glavni in zadnji žarometi v LED-tehnologiji, že od daleč opozori nase tako podnevi kot tudi ponoči. Žarometi zaradi oblikovne dovršenosti pripomorejo k temu, da je sprednji del videti širši in bolj sofisticiran.

Volkswagen Multivan Family je na voljo z več pogonskimi različicami, vključno s priključnim hibridom, ki omogoča do 49 kilometrov vožnje zgolj na elektriko. FOTO: Volkswagen

Med asistenčnimi sistemi izpostavljamo asistenco za ohranjanje smeri vožnje, ki na daljših razdaljah izboljša našo varnost, saj ob približevanju belim ali rumenim označbam voznega pasu vozilo samo popravi smer vožnje in nas z zvočnim signalom opozori na situacijo.

Zelo pomemben element novega Multivana postaja 25,4-centimetrski barvni zaslon na dotik, na katerem upravljamo radijske postaje, aplikacije s pametnega telefona, aplikacije In-Car, klimatsko napravo in veliko drugih funkcij.

Dizajn, ki pritegne zavistne poglede

FOTO: Volkswagen

Novi Multivan izstopa tudi po svojem dovršenem dizajnu. Sedma generacija Multivana se zgleduje po svojih slavnih predhodnikih, vendar z matričnimi LED-žarometi in osvetljeno kromirano letvijo nadgrajuje klasični dizajn.

Multivan je za svoj vrhunski dizajn in inovativne funkcionalnosti prejel številne nagrade, med drugim prestižni nagradi international van of the year in red dot award, ki potrjujeta izjemno kakovost in prilagodljivost tega vozila. Nagrajen je bil za inovativno kombinacijo sodobne tehnologije, prostornosti in udobja, kar ga uvršča med najboljše v svojem razredu.

