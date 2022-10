Dekle za sto krav

Tudi vojska ni več, kar je bila. Ko se je pred 60 leti Gabriel García Márquez razpisal o usodi vojaka z visokim činom v dobi miru, je svet izvedel, kakšni žalostni časi so nastopili za polkovnike. Márquezov polkovnik, v državljanski vojni heroj, po vojni na vsem ljubem svetu ni imel nikogar, ki bi mu lahko pisal. Še najmanj o tem, da že leta zaman čaka na zasluženo pokojnino.

Zdaj, po dobrega pol stoletja, generali celo med službo pišejo, kar jim srce in oko poželita in pisanje razpošljejo na vse strani neba. General v ugandski vojski Muhoozi Kainerugaba si je pred tedni poželel takrat še pretendentke na italijanski premierski stol Giorgie Meloni. Ženitno ponudbo je objavil kar na uradnem generalskem profilu na twitterju. Ker si iskrena in borbena, so lahko brali tisoči, bi zate takoj dal sto krav, je napisal 48-letni poročeni oče treh otrok in sin ugandskega predsednika. In to najlepših krav, kar jih premore svet, krav pasme ankole, je še tvitnil. V Giorgio se je zaljubil na prvi pogled in ji v skladu z visokim činom izkazal tudi največjo čast, ki lahko v njegovi deželi doleti žensko: to je »šopek« iz stotih krav. Tako kot v Evropi dekletu daš šopek rož, je rekel in se spomnil, da bi jih bilo v njegovem primeru sicer treba »spraviti tudi skozi carino«. Nakar je neustrašni general še tvitnil, da je v primeru, da Rimljani zavrnejo njegove krave, pripravljen iti nad Rim. Ampak ta tvit ni bil dolgo dosegljiv. Očitno ga je gospod oče ukazal umakniti. Kmalu zatem je bil z generalskega položaja umaknjen tudi - sin. A ne zaradi ljubezni do lepe tujke Giorgie, kot se je izkazalo, temveč zato, ker je twitter uporabljal tudi za vojaške zadeve. Sosednji Keniji je nekajkrat tvitnil o napadu, preden so ga vzeli resno. V nasprotju z italijansko premierko …

Zdi se, da muke padlega generala razume samo Márquezov polkovnik. Za nedosegljivo se je treba boriti z vsemi sredstvi. In včasih namesto meča zavihteti pero in komu pisati. Če le imaš komu …