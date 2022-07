Pianistka in pevka Nina Simone, denimo, je imela dva častna doktorata. Pričakovala je, da jo bodo klicali dr. Nina Simone (mimogrede – Univerza v Ljubljani, kaj čakaš?). Če se na prvi pogled dozdeva, da se popularna glasba in znanost srečata le na podelit­vah častnih doktoratov, je vtis napačen.

Ko je Gregor Tomc opustil pisanje besedil za Pankrte, je natipkal zajetnih 650 strani dolgo disertacijo o strukturi družbenega življenja in mladinskih subkulturah. Dr. Tonček Kregar je med prepevanjem za skupino Mi2 raziskoval zgodovino.

Kitarist skupine The Queen Brian May je bil na začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja obetaven študent astrofizike. V nekem trenutku se je odločil, da se bo bolj kot skrivnostim vesolja posvetil skrivnostim igranja kitare. Leta 2007, pri šestdesetih, pa se je vendarle vrnil v akademske vode in oddal doktorsko disertacijo, ki obsega dobrih 250 strani. Dr. May je raziskal radialne hitrosti v medzvezdnih oblakih prahu. Svoj bend, The Queen, je v disertaciji omenil trikrat – v zahvalah, enkrat za šalo, tretjič je omenil turnejo po Južni Ameriki, med katero je spotoma zbiral še astronomske podatke.

Ampak dr. May ni izjema. Ko gre za znanstveno težo rock'n'rolla, bo izjemen letošnji tolminski festival Punk Rock Holiday. Tolminski glasbeni praznik bo spominjal na znanstveni biološki kongres. Milo Aukerman, pevec skupine Descendents, je leta 1992 doktoriral iz molekularne biologije. Greg Graffin, pevec skupine Bad Religion,­ je evolucijski biolog; leta 2003 je doktoriral s tezo o evoluciji, monizmu in ateizmu.

In še slaba novica. Da bi bil tolminski biološki kongres res popoln, bi se ga moral udeležiti tudi molekularni biolog dr. Dexter Holland, sicer pevec skupine The Offspring. Žal skupina v teh dneh nastopa v Kaliforniji.