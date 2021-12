Pisanja rubrike sem se lotil, ne da bi naredil domačo nalogo. Zaznal sem, da je predsednik republike na svoji instagram strani zapisal, da je sličico snel s spleta. Na sličici pa je v ugledno črno obleko napravljen Borut Pahor, ki v rokah drži pištolo. Vedno je čas za selfi, je pripisano z zlatimi črkami. »Nisem sam naredil, kakor tudi selfijev ne delam pogosto,« je pripisal vrhovni poveljnik slovenskih obrambnih sil. Borut Pahor kot Bond. James Bond.

Aha – katere domače naloge nisem naredil? Nisem preveril, ali se je nekdo pošalil na račun predsednika Pahorja in ustvaril zgovorno fotomontažo ter jo razdelil na družbena omrežja ali pa se je na svoj račun pošalil visoki državni funkcionar, ki, med drugim, predlaga ustavne sodnike, imenuje predsednika protikorupcijske komisije in razglaša zakone.

Skratka: Pahor in Bond, Borut in James. Predsednik republike je v podpisu pod sličico, ki je, kot je zapisal, ni sam naredil, uporabil ključnik Bond. A recimo, da avtorstvo smešne sličice niti ni tako zelo pomembno. In recimo, da fotomontaža spada v rubriko satira, morda v rubriko parodija.

Če pa smo pri parodiji, ne moremo mimo Rowana Atkinsona, gospoda Beana, nesmrtnega junaka filma Johnny English, norčave pripovedi o vseh mogočih polomijah, ki se pripetijo tajnemu agentu, ki po najboljših močeh dela za Njegovo veličanstvo. Tudi Mr. Bean, Gospod Fižolček, se je za potrebe propagandne kampanje slikal s pištolo v roki in vzbujal resnoben vtis.

K bistvu: ne glede na nakane avtorja in ne glede na to, kdo je avtor sličice, razlaga nikakor ne more biti enoznačna. Morda je avtor res upodobil Boruta Bonda. Morda pa ne gre za Bonda. Morda je na originalni podobi v resnici Mr. Bean, Gospod Fižolček.

In če je tako, je ključnik Bond nesmiseln. Ne #Bond, pač pa #Bean. Ne #Bond, pač pa #Johnny English. Seveda, manjka prevod: #Kranjski Janez.

