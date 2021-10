KFC v deželi piramid

Majica z napisom »Jebeš zemlju koja piramide nema!« je verjetno eden bolj duhovitih odzivov na domnevno odkritje piramid v bosanskem Vitezu.



Prvič sem jo videl na slovenskem arheologu, raziskovalcu majevskih civilizacij, dr. Ivanu Šprajcu, ki si jo je kupil po obisku Viteza. Ali so tisti hribčki v okolici Viteza res piramide ali ne, ali so delo človeških rok in kakšna energija obdaja te piramide, je manj pomembno kot to, da se ljudje lahko pohvalijo, da prihajajo iz dežele piramid. Vsaj v šali, če že ne zares.



Ljudje v eni revnejših dežel v Evropi imajo malo razlogov za veselje, kar pa ne pomeni, da se ne morejo norčevati iz svojega pogosto nepravično bednega položaja. Toda, če kaj imajo, imajo res okusno hrano, in tega se dobro zavedajo.



Prav zato je vsaka informacija, da k njim prihaja kakšna mednarodna veriga hitre prehrane, običajno opremljena s pridevnikom ekskluzivno in podobnimi. Predvsem pa je to zabavno branje zaradi komentarjev pod člankom.



Tako je eden prvih komentatorjev pod člankom Ekskluzivno: KFC končno prihaja v BiH, prva restavracija v Sarajevu spomladi prihodnje leto napisal: »Desetletja nisem prebral boljše novice!« Moj holesterol je navdušen. Korenje na aparatih. Čevapčiči in pita čakajo v zasedi ... in podobna duhovičenja so se kar vrstila.



»Ibro Chicken Wings je boljši!« je bil eden od komentarjev pod omenjenim člankom. Da bo Ibro kot lastnik sarajevske restavracije izrabil prihod Kentucky Fried Chicken sebi v prid, ni dvoma.



Tako kot so pred leti ob prihodu McDonald'sa sarajevski lastniki čevabdžinic zaposlenim in gostom v ameriški restavraciji pošiljali zastonj na stotine svojih čevapčičev in pleskavic, bo gotovo tudi Ibro z veseljem skočil na ameriški vlak brezplačne reklame.



V deželi piramid imajo dobre štose radi vsaj toliko, kot imajo radi lahko zaslužen denar.

