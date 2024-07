Kralj in kraljica Paleohore

Lotu se je moralo dva tedna močno kolcati, ker sva ga z Boštjanom na dopustu varala z vsem živim – da le ni bilo garjavo. Poletni dopust na Kreti predstavlja najbolj brezskrbne dneve v letu in svoboden izkaz ljubezni tamkajšnjim mačkam in psom, naju z Boštjanom, zaznamovanih s posttravmatsko stresno motnjo zaradi številnih Lotovih ugrizov, vrača v obdobje nedolžnosti – verjetja, da ti vsak pes vrne ljubezen, če le začuti tvojo.

Seveda tudi pri hipijevski ljubezni obstaja hierarhija, prednost pri čohanju in hranjenju imajo živali, ki jih srečujeva že leta. Ena takšnih je črno-beli mačkon, prostoživeči kastrirani rezident Paleohore. V obdobju vzpona na oblast grškega premiera sem ga poimenovala Micotakis, a ker me je bilo klicanja njegovega imena ob vabljenju na zastonjski obrok sram, je postal Mico. Včasih je tudi Batman, ker ima čez zgornji del glave in ušes masko iz črnih dlak. In seveda, ker je nočna žival, dneve prespi pod avti na hotelskem parkirišču, zvečer pa se začne smukati okoli polnih miz restavracij. Lani poleti me je zaskrbelo, ali bo preživel zimo, ker je bil shujšan in apatičen, letos pa sem z veseljem ugotovila, da se je popravil in je bolj živahen.

Če je Mico mačji kralj Paleohore, je Maxi pasja kraljica. Črno-belo bretonsko ptičarko bi čakal (ne)milostni strel, če je ne bi odrešil lastnik restavracije, ki ji je omogočil popolno življenje. Vse dneve se prosto sprehaja po mestu, lovi sence in diskretno prosjači za pozornost in hrano.

Letos sva jo ob prihodu v mesto zaman iskala, potem pa je od nikoder tiho prikobacala na moj ležalnik in naju pozdravila tako lepo, da sva postala vsa solzna. Nekaj dni pozneje sem videla, da se Maxi vzpenja tudi na ležalnike drugih, a ne tako ljubeče kot pri nama, se mi je zdelo. Verjetno je enako mislila gospodična, ki je psičko žmohtno poljubila na gobček. Psi so sposobni dajanja in priklicevanja čiste, brezpogojne ljubezni. Ali dobro spiš, Loto?