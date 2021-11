Luknje v asfaltu

Volitve so večinoma vsaka štiri leta. Tudi če ne spremljate nobenih medijev, nimate dostopa do spleta in ne uporabljate družbenih omrežij, obstaja način, kako z gotovostjo vedeti, da so volitve pred vrati. Test je preprost. Čas, ki ga porabite, da pridete iz kraja A v kraj B, se obupno podaljša.

Vsi, ki delajo na terenu, se tega zelo dobro zavedajo. S človekom se dogovoriš za sestanek, do njega v nevolilnem letu potrebuješ uro vožnje. Če si pozabil, da se bližajo volitve, boš zagotovo zamudil. Tisti, ki bi radi bili spet izvoljeni, namreč običajno po treh letih vožnje po luknjastih cestah ugotovijo, da so se njihovi bodoči volivci res predolgo preslabo vozili. Pa ceste obnovijo ali vsaj v luknje malo svežega asfalta vlijejo. Da se vsaj nekaj naredi do volilne nedelje.

Na našo srečo bodo prihodnje leto vseh sort volitve. Tako popravljajo državne in občinske ceste. Priložnosti za čakanje na njih je nešteto. Stoji se pri vsaki hruški, tisti, ki imamo srečo, da imamo terene tudi tam, kamor guglovi zemljevidi ne sežejo, velikokrat šele pred zaporo ceste ugotovimo, da bi se v odročno hribovsko vas morali odpeljati skozi pet drugih odročnih hribovskih vasi.

Vse to jadikovanje je verjetno zgolj razvajenost. Pač ne bo trajala vožnja eno uro, ampak uro in pol. Še dobro, da imamo tako krasno urejen javni potniški promet, da je ura in pol v avtu še vedno manj, kot bi ti vzelo, če bi se na pot do tiste odročne vasi odpravil z enim od dveh avtobusov, ki v vas pripeljeta na delovni dan, če sploh. Če nas v prihodnjih mesecih do volitev čakajo le počasna vožnja in zapore vsakih nekaj kilometrov, je vse v redu. Ne vemo, kaj nas čaka po volitvah. Z gotovostjo lahko povemo le, da bodo ceste, ki jim jih ne bo uspelo pravočasno zakrpati, ostale luknjaste do naslednjega predvolilnega leta. Če bo samo to, smo na konju.