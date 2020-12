Moja Ljubljana ... nekoč

Trnovo – most z drevesi – in pogled čez Bežigrad do planin. Vič. Pr'Noni in prvi Mič. Po Dolenjki radarski režim. V daljavi, kot trdnjavi, Šmarna gora in na jugu Krim. Kodeljevo kot večen spomin. Po radiu otožen komad. Ko tema zleze na Koseze, prikrade se do tvojih vrat, takrat bi rad znal tvoje misli brat ... Večna cesta. Živalski vrt. Na Rožniku presta. Pri Čadu siesta. Kocbekova klopca. Na prstu pikapolonica. V termoski šabesa. Brezčasna tivolska drevesa. Pokošena trava. Olimpija zastava. Melanholija. Švicarija. Razigrana mularija. Žoga sredi ribnika. Zaljubljena najstnika. Cekin. Kalinovi psi brez jezika.



Bazen Ilirija. Pravoslavna katedrala. Nedaleč bela džamija. Črna vdova. Gospodarsko razstavišče, Festivalna dvorana in ostanki stadiona. Na Metelkovi klasična galama. Nebotičnik in sok s smetano. Panorama. Grad, Metalka, TR3, Union pivovarna. Opera. Moderna in Narodna galerija. Platana. Sidro. Park Zvezda. Pasaža. Maxim in vonj emonskih rezin. Podzemna garaža. Borovničev sok v piceriji Parma. Veličastna Drama. Cankarjev dom. Pod ginkom Kidričev bron. Predsedniški balkon. Glavna pošta. Nama. Moj Hotel Slon. Mestni trg in najboljšega župana rajon. Čez Šuštarski most. Po spomine, po mladost. Nostalgično nabrežje. Maček. Cimetke. Pice in ptice petje. Družabno zavetje.



Plečnikovo Tromostovje. Frančiškani. Sreča na vrvici. Ladjica leno po Ljubljanici. Kokta po slamici. Stara trafika. Drobna ženička ne zmore z vozička. Šopki teloha in harmonika. Pečen kostanj. Julija in Prešeren. Sv. Nikolaja stolnica. Razigrana množica. Sobotna tržnica. Svaštarnica. Pod arkadami ribarnica. Magdina kavarnica. Zmajeve glave. Rogove alter pojave. Tabla odhodov z avtobusne postaje. Žalostne Poljane. Gledališče lutk in otroške knjigarne. Skozi tunel. Mimo Prijateljeve in piramide Zoisove v Križanke. Koncert Dan D uspel. Čas je za še en krog. Tramvaj na trg delovnih brigad je za vedno prispel. Električni kavalir. Miren večerni špalir. V slušalkah Poletna noč. Nevidna moč.



Ljubljana. Moje mesto.

