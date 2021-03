Na Zemlji je nekaj narobe

Z zvezdami smo se odpravljali spat tudi pred desetletji, le da niso kazale, kaj vse znajo, ampak so doživeto pripovedovale o večplastnih resnicah. Velika imena dramske igre so odrešila starše večernega pripovedovanja in branja ter hkrati neopazno v temi skozi radijske zvočnike polagala v ušesa jezikovne zaklade. Ob bogati zvočni in glasbeni spremljavi se je stopnjevala dramaturgija, vmes je zaigral izvirni song, in tako je rasel naš domišljijski svet.Kasete so se vrtele vsak večer znova, neštetokrat in brez kraja, včasih, ko nam je bilo dolgčas, tudi podnevi. Kar naprej sta igrala boben in lajna, Picko in Packo pa nagajala. Vedeli smo, kateri kruh je najboljši, kateri najslajši, katerega imajo vaščani najrajši, da je bil piskrček mezinček kupljen za cekinček in da je za boljši glas treba kaj popiti. Generacija televizije se slišanega nikoli ni naveličala, vse smo znali na pamet in večina nas zna radijske pravljice zrecitirati še danes.Ko so otroška ušesa še poslušala, sem Muco Copatarico brala natanko s takšnimi poudarki, kot jo je pripovedoval prijazen mož iz radia. Po spletnem kanalu še kroži njegov glas o Mali vasi, kjer so majhne hiše in v vsaki hiši so otroci, imena nastopajočih žal ne več. Zvezdica­ Zaspanka je šla težje z jezika, saj je v spominu za vedno ostala radijska igra s prekrasnim avizom, ki poslušalca uvede v trenutke, ko se vsi že po malem odpravljamo spat in se na nebu zvezde prižgo.Frane Milčinski - Ježek je pravljico o smrklji, stari komaj tri milijone let, ki vedno zamuja, spisal kot izvirno radijsko igro, prvo te zvrsti v Jugoslaviji že davnega leta 1947, in uredništvo igranega programa je to, posneto leta 1952, ob devetdesetletnici Radia Slovenija poslušalcem poklonilo kot darilo. Drugo leto bo slavila že sedemdeset let.Vedeli smo, zakaj se na Zemlji vseh sort komedije godijo, zakaj otroci ne spe in pesnik ne najde rime na besedo lonec. Na nebu je manjkala zvezda, pa se je zamešala štrena. Danes redkokdo še gleda v nebo. Zvezd polnoštevilna družba privlačneje, a zelo prazno, sije s pametnih naprav.