V sredo, 27. aprila, si bom po blagodejnem spancu, ki pritiče samo zadovoljnemu in pomirjenemu človeku, najprej temeljito pomel oči in se nasmejan odpravil po prvih opravkih. Ob sedmih bom pozorno prisluhnil Drugi jutranji kroniki na Valu 202, saj domnevam, da bo iz vedrega glasu voditeljice ali voditelja slišati tudi čestitko. Čestitko slovenskemu narodu! Hkrati bom na twitterju preletel izraze olajšanja, zadovoljstva, upov, optimizma in zmagoslavja.

Dan Osvobodilne fronte, ki so ga v samostojni Sloveniji sicer preimenovali v bolj splošni dan boja proti okupatorju, toda nam, zavednim Slovencem in iskrenim domoljubom, ki smo sposobni razumsko ovrednotiti zgodovinski boj proti fašistom, nacistom in njihovim hlapcem v 2. svetovni vojni, ostaja v srcu Osvobodilna fronta slovenskega naroda, zato bo tista sreda praznik vseh praznikov.

Osvobodilna fronta je povezovala in združevala različnost v boju za svobodo. Zato bom čez 18 dni med sprehodom z Nachem veselo požvižgaval in zapel refren katere od domoljubnih pesmi. Morda mi bo tistega svobodnega jutra najbolj všeč Slovenija gre naprej od Lovšina, Predina in Kreslina, Praslovan od Lačnega Franza ali morda The Whistleblowers od Laibach. Preprosto se bom prepustil svobodi misli. Praznoval bom svobodo, naužil se bom svežega zraka, telo si bo na ta dan OF že opomoglo od boja proti okupatorju tri dni prej in poznejšega uživanja kupice sladkega, ki bo zdravi Sloveniji oživilo žile, razjasnilo srce in oko, utopilo vse skrbi in v potrtih prsih zbudilo upe. Da, prepeval bom tudi Prešernovo Zdravljico.

Ulice, trge in parke bo preplavila prvinska radost, ljudje se bomo prijazno pozdravljali, si zrli v oči in si zaupno izmenjavali neizgovorjeno misel: »Vse je v redu.« Lahkoten vetrc nam bo kuštral lase, ponosni in enotni bomo mežikali v spomladansko sonce in odločno širili fronto človeške dobrote. Osvobojeni!